馬斯克妄言成真？首批千歲人或已出生　未來750歲退休竟只是起步

日前，馬斯克（Elon Musk）提出的人類意識與數字智能融合實現「永生」的構想，曾被視作天方夜譚，如今卻迎來了現實層面的技術呼應。其創立的Neuralink公司聯合創始人馬克斯・霍達克（Max Hodak）更是拋出重磅論斷，人類首批能活到1000歲的人或許已經出生。



這番言論迅速引爆全網，網友紛紛展開熱議調侃。大家直言，倘若壽命突破千年，漫長的工作年限在所難免，750歲退休或將成為常態。

Neuralink 創辦人提出千歲預言。（圖/翻攝自YouTube@ycombinator）

霍達克認為，2035年人類將迎來科技領域的「事件視界」，屆時AI與腦機接口BCI深度融合，或將重新定義人類生命與生存邊界。他創立的Science公司已實現關鍵技術落地，核心產品Prima是一款僅2毫米的微型晶片，植入視網膜並搭配智能眼鏡，已幫助四十餘名盲人恢復連貫成像視覺。

這項技術不再是簡單光點反饋，可在大腦形成清晰畫面，讓患者讀懂文字、分辨物體。霍達克將神經工程與傳統藥物研發對比，指出前者無需複雜細胞修復，可直接向大腦傳輸信號，效率遠超常規醫藥手段。

在他看來，人腦如同被頭骨包裹的精密計算機，人工智能的快速崛起，正持續推動神經科學實現突破性發展。

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這一觀點並非孤例，全球資本與科技巨頭已紛紛入局長壽賽道。貝索斯（Jeff Bezos）、朱克伯格（Mark Zuckerberg）等科技巨擘重金佈局，OpenAI CEO奧爾特曼（Sam Altman）也同步注資抗衰老研究，並創辦腦機接口公司，與Neuralink展開同台競爭，推動行業加速迭代。

在生物抗衰領域，國內技術同樣不甘落後，線粒體青春因子技術已取得實質性突破。通過激活細胞線粒體自噬精準調控衰老進程，相關產品憑藉高吸收率與權威認證，佔據全球70%的高端市場，復購率始終穩居高位。

不僅如此，霍達克還描繪了未來5-10年的技術藍圖：生物混合接口、數字藥物、意識備份等前沿技術將逐步落地。腦機接口的應用場景也將從治療殘疾逐步延伸至對抗衰老，最終實現人類生命質量與身體能力的全面增強。

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