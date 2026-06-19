I.O.I香港開騷｜鄭彩娟稱最後一次偶像行程　曾大方親認整容圈粉

I.O.I十周年帶着新歌《Suddenly》回歸，而這次回歸不僅音源獲得好成績，許多已經脱離Idol改往其他賽道發展的成員們也紛紛再度以偶像的身份與粉絲見面，鄭彩娟（或譯鄭采妍／鄭彩妍）也是其中之一。



練習時長8個月

鄭彩娟曾經是女團DIA，以及I.O.I成員。她在《Produce 101》第一季參賽時，練習生經歷只有短短8個月，是當時練習時間相當短的參賽者之一。不過，當時她已經以DIA成員身份出道。

鄭彩娟（IG@j_chaeyeoni）

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讓人抱着更高期待的她，初期的表演反而讓她被分到了C班，沒有被分到A班，這對不少人來說意外。不過她憑實力一路翻盤，最終以第7名的成績進入I.O.I。

初代「Ending妖精」

鄭彩娟常被認為是「EndingFairy」（結尾精靈）的鼻祖。她在《Produce 101》舞台上表演少女時代《Into the New World》結束後的那個近景，讓很多人開始關注「舞台結尾那一秒」這件事。之後這個詞在K-pop圈開始被廣泛使用，逐漸成為專有名詞。

這或許是最後的Fancam

鄭彩娟也有參與這一次I.O.I十周年回歸，新歌《Suddenly》也獲得很好的成績。鄭彩娟也應粉絲要求做了半扎髮型造型。鄭彩娟在泡泡上跟粉絲承諾，自己會說到做到，畢竟這是她最後一次的偶像行程。這次《Suddenly》可能是鄭彩娟最後以偶像身份與粉絲見面。

大方承認整形圈粉

鄭彩娟走紅後被爆出整形，網友找出她小學畢業時的舊照，與現在的樣貌相差甚遠。對此她霸氣承認自己的確做過隆鼻手術，並解釋雙眼皮是長大後自然改變的，身材則是通過嚴格飲食控制和運動才有了現在的樣貌。坦率的態度反而讓她圈了不少路人粉。

韓版《以家人之名》女主

鄭彩娟目前以演員的身份活動。她曾出演了《以家人之名》韓劇改編版《重組家庭》，擔任原版譚松韻角色「李尖尖」的韓版對應角色「尹珠媛」。她近期在Netflix黑馬劇《夢想成為律師的律師們》裏扮演首爾大學法學院畢業，在語言方面擁有極高天賦，同時在理想與現實的邊界中掙扎的菜鳥律師「姜孝敏」。她寫實地刻畫出在迷茫中尋找自我的年輕人面貌，亮眼的演技再度獲得劇迷的好評。

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