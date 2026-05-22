BABYMONSTER ASA僅幼稚園畢業？張員瑛NewJeans等偶像低齡化引議

韓國人氣女團BABYMONSTER ASA近日登上綜藝節目《Running Man》，一番關於學歷的自我介紹引爆全場笑聲。現年19歲的她被問及學歷時，坦言「我是幼稚園畢業」，讓主持群驚呼連連。



來自日本的ASA也分享了自己12歲起加入YG娛樂、歷經6年練習生涯的過程，但同時也引發觀眾對偶像養成制度的討論。

ASA（babymonster_ygofficial@IG）

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BABYMONSTER ASA自曝「幼稚園畢業」，12歲就當練習生！

年僅19歲的ASA（榎並杏紗）日前與Ahyeon登上綜藝節目《Running Man》，首次談及自己的學歷，引發觀眾熱議。當主持人問到她的就學經歷時，ASA比出叉叉手勢笑說：「我是幼稚園畢業，簡稱幼畢」，讓全場驚訝又爆笑。

她進一步解釋，因自小當練習生，學業與訓練兩頭燒，最終選擇放棄正規學校，全力追夢。Asa來到韓國生活已經6年，12歲便受到BLACKPINK啟發，進入YG娛樂邊讀小學邊當練習生，在日本韓國兩地間奔波。

ASA擔任團內的饒舌與舞蹈擔當，節奏感與創作能力備受肯定。她不僅能掌握rap節拍、快速吸收舞步，更曾參與出道曲《BATTER UP》製作。

ASA的故事也再次揭示韓國演藝圈練習生年齡越來越低的現象，從BoA 11歲進入SM、張員瑛13歲參賽奪冠，到NewJeans Hyein、LESSERAFIM洪恩採等人陸續低齡出道，顯示偶像養成早已從童年階段開始，深深改變整個產業樣貌。

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