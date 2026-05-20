韓國啦啦隊女神李多慧肩膀韌帶發炎　痛到尖叫暴喊　挨針畫面曝光

韓籍啦啦隊女神李多慧平時習慣透過社群分享私下生活，18日她在Facebook上PO出一段就醫影片，透露肩膀出狀況，經求診後被醫生診斷為韌帶發炎，立刻接受打針治療。



影片中，李多慧以無奈口吻自嘲「我的肩膀好像真的壞掉了」。她坦言這個部位本來就會痛，但情況越來越嚴重，原本還想硬撐，沒想到最近練習時竟讓她痛到直接叫出聲來。眼看疼痛感已無法忽視，她隨即前往醫院照X光，希望找出肩膀疼痛的原因。

李多慧透露肩膀出狀況，經求診後被醫生診斷為韌帶發炎。（Facebook/李多慧）

韓籍啦啦隊女神李多慧痛到尖叫 挨針畫面曝光：

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經檢查後，醫生隨即向李多慧指出「現在就是這條韌帶發炎」，證實這正是導致她肩膀疼痛的主因。由於發炎情況明顯，醫生先問她「怕不怕打針？」試圖緩解她當下的緊張。

面對醫生提問，李多慧承認自己怕打針，醫生隨即語重心長地對她說「可是妳還是要打啊，不然妳沒辦法跳舞」。最後她順利完成打針療程，影片曝光後立刻湧入大批網友留言關心。

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