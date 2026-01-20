ACO助理文書主任薪酬2026｜月薪可達$35,080！晉升階梯+8大福利

ACO助理文書主任是不少人心目中的筍工，雖然入職門檻不高只要DSE學歷，但有不少持大學學位的人士都會應徵。根據公務員的薪酬架構表，助理文書主任的薪酬由第3點至第15點，即$17,200-35,080，但其實一樣有晉升機會，若升兩級至高級文書主任，頂薪可達$61,865！

ACO助理文書主任薪酬2026

助理文書主任 (ACO) HK$17,200 - HK$35,080 (公務員薪級表第3點至15點)

文書主任(CO) HK$36,850-HK$47,010 (公務員薪級表第16點至21點)

高級文書主任 (SCO) HK$ 49,230-$61,865 (公務員薪級表第22至27點)

根據公務員事務局的一般慣例及職系通訊，ACO 晉升至 CO 通常需要滿足一定年資、工作表現評核通常獲「優 (Very Effective)」或以上評級等要求才有機會獲升遷。此外，部門要有相關職位空缺、通過遴選委員會面試，以及部分人可能正式升職前有「署理」（Acting）CO職位等要求，才可以晉升。

ACO助理文書主任入職條件

ACO助理文書主任的入職要求主要分為三部分，分別是學歷要求、技能要求以及其他。

學歷要求：

(1)在香港中學文憑考試 (DSE) 五科考獲第 2 級或同等成績（包括中文、英文及數學）；或

(2)在香港中學會考 (HKCEE) 五科考獲第 2 級 / E 級或以上成績（包括中、英、數）。

技能測試：

(1)中文文書處理速度達每分鐘20字。

(2)英文文書處理速度達每分鐘30字。

(3)具備一般商業電腦軟件 (Microsoft Word & Excel 2016) 的應用知識。

其他條件：

(1) 在《基本法及香港國安法》測試中取得及格成績。

(2) 必須是香港特別行政區永久性居民。

ACO助理文書主任主要職責

ACO助理文書主任會被派往不同的政府部門工作，須使用資訊科技應用軟件執行職務，並可能須不定時或輪班工作和在工作時穿着制服。而且職責範圍相當廣泛，包括：

一般辦公室支援服務、人事、財務及會計、顧客服務、發牌及註冊、為政府律師提供支援，並為法官和法庭使用者提供法庭支援及登記處服務、統計職務、資訊科技支援服務；以及其他部門支援服務。

ACO助理文書主任福利

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用，期間可以享有以下福利：

(1)免費醫療： 公務員及其合資格家屬（配偶及 21 歲以下未婚子女）可免費享用衛生署或醫管局提供的基本醫療服務，包括普通科、專科門診及住院治療（住院需支付微薄的伙食費）。

(2)牙科福利： 可預約公務員牙科診所進行免費的基礎牙科治療（如檢查、洗牙、補牙），但鑲牙或牙科器具需按成本收費。

(3)中醫服務： 可預約專為公務員而設的中醫診所，享有免費內科及針灸治療。

(4)年假：根據現行條款，試用期內的 ACO 每年通常享有 18 天 有薪年假。

(5)其他如法定假期、有薪病假、而產假以及陪產假則可在入職滿40週後可享全薪產假。

(6)強積金 (MPF)： 在試用期間，政府會為您供款強積金（政府供款 5% + 僱員供款 5%）。

(7)過渡至 CSPF： 當你通過三年試用期並轉為「長期聘用條款」後，政府供款會轉為 「公務員公積金計劃 (CSPF)」，政府的供款比例會隨著年資增加，入職3至18年以下，政府供款會升至 15%，年資達35年或以上則供款可達25%。

(8)有公務員公共房屋配額 (CSPHQ)資格。只要 服務滿 2 年後即可申請（即試用期屆滿前已可遞交申請）， 代表政府可提供專屬配額讓基層公務員申請公屋，或獲得「綠表資格證明書」購買居屋，無需受一般公屋申請的入息限額限制，但仍需接受資產審查。

ACO助理文書主任申請方法

(1)ACO助理文書主任現在是全年招聘

(2)申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請書[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]。

(3)持有本港以外學府╱非香港考試及評核局頒授的學歷人士亦可申請，惟其學歷必須經過評審以確定是否與職位所要求的本地學歷水平相若。

(4)(3)類別的申請人，須在提交網上申請後的一星期內，把有關當局所簽發的文憑／證書、修業成績表及列明有關課程授課形式(例如全日制／兼讀制、在當地院校授課／遙距授課等)的證明文件副本，郵寄至公務員事務局一般職系處招聘中心(香港灣仔告士打道5號税務大樓37樓3701-08室)，並在信封面及各證明文件副本每頁上註明網上申請編號。

(5)本地學歷的申請人，在申請階段毋須遞交證明文件副本。

(6)邀請信或通知信將以電郵方式寄出，申請人於網上遞交申請時須提供正確的電郵地址。

(7)需要參加文書職系技能測驗。

