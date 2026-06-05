Catalog網店618優惠低至1折　HOKA/Converse/Adidas服飾波鞋$69起

踏入年中618網購促銷旺季，對於預算有限的年輕人來說，就要把握折扣時機低價入手心頭好啦！Catalog網店由即日起舉行「618年中狂歡」優惠，逾千款人氣品牌服飾、波鞋及配飾以低至1折發售，最平69起，滿額再減及免運費，絕對是學生及年輕上班族的尋寶好時機。



Catalog官網優惠

Catalog網店即日起舉行「618年中狂歡」優惠，逾千款精選服飾、聯名商品、波鞋、拖鞋、涼鞋、袋款等以低至1折起發售，涵蓋人氣品牌包括HOKA、Adidas、New Balance、CROCS、Converse、UGG等。

多款人氣鞋款均以優惠價發售，HOKA Clifton 10激減至$209入手，以其中一款HOKA的男裝跑步鞋為例，原價$1199 ，現售$839 ，折扣將近七折。而Adidas近年爆紅的Samba OG各款減至$159起，以Adidas的涼鞋為例，原價$459 ，現在只售賣$129 ，優惠低至3折，適合日常配搭。

服飾及IP聯名優惠

同場還有大量人氣男女款運動套裝、潮流服飾、帽款同步發售，多款百搭男女裝T-Shirt低至69起、New Balance T-Shirt及衛衣低至3折起。此外，IP聯名服飾及配件也以優惠價發售，包括Kuromi、迪士尼、CHIIKAWA、排球少年聯名系列，逾百款商品低至$69起。

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額外折扣及免運費

網店額外推出3大折扣優惠，買滿指定金額即可享額外折扣，另外只要訂單淨額滿$700，即可享免費送貨上門服務，想入手新鞋新衫記得不要錯過！

1.全單消費滿$900，於結帳時輸入優惠碼【618SALE】即可再減$50

2.新客戶則可享迎新優惠，凡成功註冊成為新會員，即可獲得$100折扣券

3.VIP會員購物滿$1,000，即可賺取額外2倍積分