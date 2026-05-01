6題自測你是哪個等級大人　煮飯要放多少水、想吃零食先問爸媽？

為何大人可以分等級？初級與高級大人的梗其實不是台灣人發明的。相關討論2025下半年僅45筆、2026開年破3.9萬筆，突然爆紅的關鍵是什麼？



你可能有過這種時候：家裡突然有人上門，對方問一句「現在可以處理嗎？」你下意識想回：「現在家裡沒有大人」。那一刻才發現，原來自己雖然已經長大，卻還不是那個能作主的人。

同場加映：10個長大後才懂的殘酷現實 父母終會離世、知己好友越來越少（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 37

這種介於「已經是大人」與「還不是那種大人」之間的落差，最近被一組說法精準命名成「初級大人」、「中級大人」、「高級大人」。從社群觀察來看，這不只是單一迷因，而是一種能快速描述生活角色位置的語言，因此在短時間內被大量轉用。也讓不少人開始好奇，所謂的大人分級，到底是在分什麼？

「初級大人」在Threads瘋狂討論的時間點

如果你覺得最近一直看到「初級大人」、「高級大人」，其實不是錯覺。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，從2026年1月1日至4月7日，「初級大人、高級大人」相關討論聲量已達39,557筆；但若把時間往前回推到2025年下半年，也就是2025年6月1日至12月31日，相關討論僅45筆。

也就是說，這組詞是直到今年初才開始被大量提起、短時間內進入日常對話。從留言內容來看，討論多半集中在過年、家庭互動與臨場應對等情境，使用方式也從單一貼文延伸成可以套用的說法。

初級、高級、中級大人的差別？關鍵在決定權

「初級大人」、「中級大人」、「高級大人」，其實分的不是年齡，而是你在生活情境中的位置。常見理解大致如下：

1. 初級大人

已經長大，也具備基本生活能力，但一旦遇到報稅、保險、家中維修、拜拜流程或臨場判斷等情況，仍會下意識想找更資深的人確認，自己比較像是「會生活，但還不負責拍板」的角色。

2. 中級大人

多數事情已經能自己處理，工作、外出、購物、家務都沒有問題，但在家族聚會、長輩互動或需要做決定的情境裡，仍傾向參與討論而不主導，通常不是最後做決定的人。

3. 高級大人

不一定是年紀最大，但在多數情境裡已經具備決定權與經驗，無論是小朋友來問事情、家裡有人上門處理問題，或遇到流程卡關、需要當場回應時，往往都是被詢問、被等待決定的那一位。

換句話說，這裡的「高級」不是薪水或地位，而是經驗比較多，很多事情一來，你會比較知道怎麼處理的那種大人。

大人能力分級為何爆紅？過年梗帶動

如果只看台灣社群的擴散軌跡，這波「初級大人／高級大人」的用法，明顯是在2026年2月後快速升溫。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察也發現，台灣大約是2026年2月才開始有越來越多人使用這組詞。

其中一篇就是過年期間的一篇Threads貼文，內容寫到，吃完年夜飯後，姪女跑來偷偷問：「我可以去樓下玩了嗎？」原PO回說：「妳應該要去問大人吧」，沒想到對方反問：「可是你不就是了嗎？」原PO最後補了一句，「抱歉，我只是一般大人，能決定妳能不能去樓下玩的是飯桌上的其他高級大人。」

這篇貼文引發大量共鳴，累積209萬次瀏覽、1.3萬轉發、超過12萬人按讚，還有556則留言。真正把這個詞推紅的，不只是原文本身，而是底下留言開始接力延伸，把「高級大人」從單一笑點變成能套用到各種生活場景的通用說法。

像是有網友在留言區直接點破這層關係，「小朋友會問看起來最好講話的大人，所以可能是先來找一般大人碰碰運氣，如果說可以就不用問高級大人了」；也有人笑說，「Lv30的大人在那些Lv6、70的大人面前還是菜雞」，還有人自嘲「身為level 32的大人，吃晚餐前吃太多零食也是會被罵的」。

甚至有網友事後回去考古這篇年夜飯文，直說「這篇是初級大人／高級大人話題的開端」。從這些回應就能看出，大家在玩這個梗時，並不是認真替大人分等級，而是在用比較輕鬆的方式形容一種很真實的生活感，那就是你明明已經是大人了，但在某些場域裡，還是有人比你更像「真正的大人」。

初級大人、高級大人的由來？不是台灣人發明的梗

隨著這組詞越來越紅，也有網友開始追問它到底是誰先說的。有網友發文表示，「好想知道第一個說『初級大人跟高級大人』的人是誰喔」，這個疑問也引來不少人分享自己第一次看到的時間點與印象來源。

留言裡可以看到，有人說「印象中看到的第一篇是2025年7月（只是印象中）」，也有人回應「香港用很久了（應該大部分香港網友都知道），沒想到台灣也開始」；還有人提到「Premium human（字面上可理解為「高級人類」）這個詞有好幾年了，中文倒是不太常見」，另有人指出「中國大陸的社群去年就有這個概念了，也很多博主有拍類似的主題」。

從這些線索來看，「初級大人／高級大人」未必是台灣原創，也很難說只有唯一源頭。比較合理的理解是，這類分級式的說法原本就已經散見於不同地區、不同語境的社群用法裡，只是到了台灣之後，剛好被過年、家族聚會、生活求生這些高度共感的情境接住，才在短時間內變成大家一看就懂、也願意跟著玩下去的流行語。

初級大人為何讓許多人有共鳴？情境太貼近生活

如果說年夜飯那篇文是讓大家第一次意識到「原來這種感覺可以被命名」，那麼同樣在過年期間，2月17日另一篇Threads貼文，則是把這個話題徹底推進大眾視野。這篇文直接問「各位初級大人，有遇到什麼要找高級大人的事情嗎」，結果短時間內吸引超過211.7萬次瀏覽、2千多則留言。

網友回應裡最有意思的地方，在於每一則都不是什麼大道理，而是非常具體、非常生活的小卡關。有人說自己是「初級大人煮飯不知道內鍋也要放水，一群初級大人只能靠GPT告知要多少水，然後現在好想轉頭大喊：『媽媽！！！』」也有人坦白「想吃餅乾，但不知道哪包是拜過的」；另一則高共鳴留言則寫道「欣桃天然氣上門檢查，我27歲：『家裡現在沒大人，你可以晚點再來嗎？』」

還有人把大人的困惑濃縮成一句「到底要繳什麼稅」，也有人笑說，自己吃完年夜飯還會問媽媽「我還可以開洋芋片嗎？」甚至有人直接總結家庭依賴日常，說「3個40歲的初級，過年期間上班沒什麼餐廳開，會LINE給媽媽說：『今天有便當吃嗎？』」

這些例子會讓人覺得好笑，正是因為太真實。它們不是在講一個人不成熟，而是在講很多事情平常根本不會遇到，一旦遇到，才會突然發現自己在某些生活領域裡其實還很新手。比起用「幼稚」、「不獨立」這種太重的字眼，「初級大人」反而比較像一種帶著自嘲感的自我描述，也因此更容易被大量轉用。

以下看看下面這幾種情境，你比較常落在哪一邊，大概就知道自己是哪一種大人。

自我檢測：你是初級大人還是高級大人？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 1

1. 家裡突然有人上門

像是修東西、檢查設備、抄表或送文件時，你的第一反應是什麼？

A. 下意識覺得「現在家裡沒有大人」

B. 可以先應對，但還是想找人確認

C. 通常就是自己出面處理



2. 遇到不熟的生活流程

像是報稅、保險、帳單、合約這類事情時，你通常會怎麼做？

A. 先找爸媽或熟人問清楚

B. 自己查完之後，還是想再確認

C. 可以自己研究並直接處理



3. 家裡有事要決定時

像是要不要修、怎麼回、誰去處理，或事情該怎麼安排時，你通常是什麼角色？

A. 通常等長輩或其他人決定

B. 會參與討論，但不是最後拍板的人

C. 最後常常變成你在做決定



4. 過年或家庭聚會時

像是拜拜、供品、開桌、紅包、座位這些有規矩的場合，你通常會怎麼反應？

A. 不太確定規則，先看別人怎麼做

B. 大概知道，但不太敢主動出聲

C. 已經能判斷，甚至別人會直接問你



5. 小朋友或晚輩來問事情時

像是問可不可以去樓下、能不能先吃、現在要做什麼時，你通常是什麼狀態？

A. 會覺得這題應該去問別人

B. 簡單的可以回，真的要作主時還是會轉問

C. 多數情況下可以直接決定



6. 臨時有狀況發生時

像是東西壞掉、流程卡住、現場突然需要有人處理時，你通常會怎麼反應？

A. 先找更有經驗的人來接手

B. 自己先撐一下，但還是希望有人幫忙確認

C. 通常就是自己先處理，再決定下一步



【測驗結果】

你是哪種類型大人的測試結果（AI生成圖）

①如果你多數時候都是A

通常比較接近「初級大人」，也就是已經可以過自己的生活，但遇到一些真正需要作主、扛責任或碰到規矩的情境時，還是會直覺想找更高級的大人。

②如果你大多落在B

通常比較像「中級大人」，代表你已經不是完全的新手，很多事情也能接得住，但在一些家庭場景、正式流程或需要拍板的時刻，還沒有完全站到最前面。

③如果你多數時候選的是C

多半已經很接近「高級大人」。你不一定是最年長的那個，但在很多情況裡，你已經是那個別人會等你開口，甚至會依賴你做決定的人。

初級大人什麼時候開始變高級大人？多半是這些時刻

很多人其實會疑惑，自己是從什麼時候開始，慢慢變成所謂的「高級大人」。其實這個轉變不是突如其來的，大多是在幾個具體的情境裡，才突然意識到自己已經站到不同的位置：

①身邊沒有更高級的大人了：搬出去生活、或開始獨立處理事情後，遇到報稅、合約、家裡出狀況等情況，不再有人可以幫你出面，只能自己決定。

②家庭角色開始改變：過年不再只是坐著吃飯，而是開始要回應長輩、顧小孩，甚至在某些情況下，需要幫忙做決定。

③事情發生時自然輪到你處理：現場沒有其他人接手時，不會再等別人出面，而是會直接想「那我來處理」，等事情過了才發現位置已經換成自己。

同場加映：日網盤點20件長大後才懂的事「意識到自己並不特別」無數網民共鳴（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年6月1日至2026年4月7日

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『初級大人、高級大人』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高



延伸閱讀：

「高麗菜煮蛋那桌」是什麼梗？Threads爆紅迷因由來與5大生活妙招盤點

醬板鴨是什麼？台灣哪裡吃得到 從爆紅迷因認識超下飯的湖南菜

「你是否在雪山救過一隻狐狸」是什麼梗？無厘頭魔性短片爆紅 網：突然想吃醬板鴨

【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】