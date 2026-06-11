大學畢業最受歡迎的禮物排名Top 10　第1名竟不是手機、平板電腦

求職、升學、出國進修……隨著畢業季的多元人生規劃陸續展開，本篇為您盤點今年討論度最高的黑馬禮品，並透過最新實用排行榜，帶您精準鎖定不踩雷的贈禮趨勢。



畢業禮物怎麼挑不踩雷？

畢業季不只是告別校園，更是人生進入下一個階段的重要起點。有人準備踏入職場，有人繼續升學深造，也有人選擇出國探索世界，因此「畢業禮物」也不再只是單純的紀念品，而是陪伴新鮮人迎接未來的重要裝備。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，過去最受歡迎的畢業禮物，多半集中在手機、平板等高價3C產品，但今年網路討論風向改變，越來越多人開始重視能陪伴畢業生邁向下一個人生階段的實用禮物。其中「書籍、閱讀器」更超越手機、平板等3C產品，成為今年最受網友討論的大學生畢業禮物冠軍。究竟哪些禮物最能送進畢業生心坎裡？跟著《送禮溫度計》一起來看看今年的排行榜結果。

大學畢業最受歡迎禮物Top 10（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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No.10 香水、香氛

褪下學生身分轉換成社會新鮮人，許多人開始建立職場個人風格，而香水、香氛正是展現品味的重要元素。不論是面試、上班、商務場合，短短幾秒就形成第一印象，一款適合自己的香氣，也成為不少人打造專業形象的一部分。

韓國藝人IU曾在粉絲的畢業典禮送上Jo Malone London人氣香氛「英國梨與小蒼蘭」，這份禮物送的不只是香味，更像是一份展開新生活的儀式感。網友提及，「等到我可愛的妹妹準備開始對社會獻出新鮮的肝，送她英國梨與小蒼蘭」、「如果是那種偏甜、可愛系，很適合Penhaligon's潘海利根的Liquid Love」、「用一瓶香水紀念青春，也為人生新篇章添上一抹自信光芒」。

No.9 現金

現金永遠是送禮界的不敗選項！剛畢業的新鮮人面臨租屋、通勤、面試治裝等各種開銷，甚至尋找第一份工作期間的生活支出，收到紅包真的會非常有感。不少家長、長輩會選擇直接包紅包，讓畢業生依照需求運用，雖然少了拆禮物時的驚喜，但卻給了畢業生最大的自由度。

有網友表示，「現金是個超棒的禮物」、「我覺得畢業禮物最好的是送現金，最實在」、「畢業生一定會超感謝這筆額外資金」。比起指定用途，讓對方自由規劃人生第一筆畢業基金，也是一種貼心。

No.8 線上、實體課程

在快速變化的時代裡，學習早已不限於校園。面對求職競爭，不少人希望透過進修提升競爭力，相較於一次性的消費品，課程更像是一項長期投資，能夠轉化為未來發展的養分。

過去逢甲大學就曾送給畢業生6門免費線上課程作為禮物，希望學生在踏入職場前持續精進自己。比起等待機會到來，透過課程培養新技能、累積實力，更能為職涯做好準備，也反映出近年「把學習當禮物」的送禮趨勢受到重視。

No.7 遊學、留學

畢業後正是探索世界的重要時機，規劃一場認識不同文化的成長旅程，不僅能提升語言能力，更能培養獨立思考與解決問題的能力。

不少家長將短期海外課程、語言學校甚至留學基金作為畢業禮物，希望年輕人在踏入職場前，能有機會拓展國際視野。不過留遊學費用會因國家、課程類型、就讀期間以及當地生活成本而有所差異。除了學費之外，住宿、交通、保險及日常開銷也都是重要支出項目。

留遊學代辦機構「IDP 國際教育中心」整理了各國留學費用比較，以美國、英國、加拿大、澳洲等熱門國家為例，若以較寬鬆的方式估算，每年須準備約新台幣300萬元（約75萬港元），可作為規劃預算的參考基準。

No.6 包包、皮夾、名片夾

包包、皮夾與名片夾之所以成為熱門畢業禮物，不只是因為實用，更帶有迎接新身分的象徵意義。皮夾自古便有守財、聚財的寓意，不少家長會在孩子畢業時送上新皮夾，希望未來工作順利、財源廣進。而名片夾則象徵正式踏入職場，準備展開全新的人生篇章。這些隨身配件看似低調，卻承載著對未來生活與事業發展的美好祝福。

這類禮物通常使用年限較長，有些人甚至能使用十年以上，也常被視為人生重要階段的紀念。每次打開皮夾、拿出名片夾時，都會想起當年畢業時收到祝福的那一刻。

Dcard有網友表示，「皮夾、名片夾比較合適當男友的生日禮物」、「COACH皮夾是我的畢業禮物，生平收過最貴重也是最感動的一份禮物，來自和我一起長大的堂妹，一個20歲正在努力打工賺錢的大學生」。

No.5 畢業旅行

對許多人來說，大學畢業旅行是學生時代最後一次能夠無憂無慮出發的機會，過程不一定豪華，卻最令人難忘。

進入職場後，時間安排將受到工作限制，因此不少畢業生會選擇利用畢業與就業之間的空檔，與好友規劃日本、韓國等鄰近國家的自由行；有人選擇獨自背包旅行，也有人趁機完成夢想清單，替學生時代尾聲留下難忘回憶。有家長提到，「這趟旅行是爸爸媽媽送的畢業禮物」、「我覺得送給孩子大學畢業的禮物，應該是他們平常的夢想」、「小兒子畢業時，全家陪同到歐洲旅行」、「儲存愛的回憶與能量，全家旅行」。

No.4 通勤工具、裝備

對許多畢業生而言，離開校園後最大的改變之一，就是生活範圍不再侷限於教室、宿舍與校園周邊，而是開始穿梭於住家、公司與城市之間。也因此，機車、自行車、安全帽等交通工具與配備，成為許多家長優先考慮的畢業禮物。

過去就曾有家長分享，為了讓孩子通勤更方便，特別在畢業時送上一台機車作為禮物；也有人選擇添購安全帽、行車記錄器或通勤背包等配件，希望協助孩子更順利適應新的生活節奏。比起偏向收藏或紀念性質的禮物，通勤裝備因為幾乎每天都能派上用場，實用性更高，也因此受到不少人青睞。

No.3 服裝、飾品

過去習慣的休閒服飾，逐漸被面試穿搭、職場服裝與正式場合需求取代，也讓服裝與飾品成為許多人心目中的熱門畢業禮物。

無論是西裝外套、襯衫、皮鞋，還是一只腕錶、一條項鍊或其他配件，都能在求職面試、職場聚會或重要場合派上用場。穿上新行頭，象徵告別學生時代，準備以更成熟、自信的姿態迎接人生新階段。這份禮物看似平凡，卻能在每一次重要場合中，陪伴畢業生展現最好的自己。

Dcard網友在討論送給大學畢業生的禮物時，也經常出現服裝、飾品等推薦，「她喜歡BEAMS的衣服，這個看起來很有質感」、「項鍊或是飾品之類的，只要有用心我相信學姊會喜歡」、「推薦純銀或K金的飾品」。

No.2 手機、電腦、平板

手機、電腦與平板等3C產品在數位時代已是日常必需品，也是2025年的排行榜冠軍。

剛畢業的新鮮人無論是求職、升學、準備國考，甚至未來進入職場，都需要仰賴各種數位設備。特別是筆電與平板兼具工作、學習與娛樂需求，因此成為許多人願意投資的重要禮物。

許多人認為，送3C產品最大的優勢在於使用頻率高，每天都能派上用場。雖然今年失去冠軍寶座，但憑藉其無可取代的實用性，依舊穩居熱門畢業禮物之列。網友分享，「處理工作、社交和生活的重要夥伴」、「平板真的是對自己最好的投資」。

No.1 書籍、閱讀器

今年畢業禮物排行榜冠軍由書籍、閱讀器拿下！離開校園後，少了課程安排與考試壓力，如何主動學習、累積新知，成為許多人踏入職場後面臨的重要課題。因此，涵蓋理財投資、職場技能、自我成長等主題的書籍，逐漸成為熱門送禮選擇，希望幫助畢業生在人生新階段找到方向與目標。

另一方面，電子書閱讀器近年快速普及，輕巧好攜帶的特性，讓通勤、出差甚至旅行時都能隨時閱讀。不少網友認為，閱讀器不僅能長期使用，也有助培養閱讀習慣，因此特別適合作為畢業禮物。

網友推薦提到，「畢業禮物送電子書閱讀器蠻實用的」、「電子書閱讀器超讚，通勤的零碎時間可以好好運用」、「送相關的書籍與用具給打算深造的朋友」。

大學畢業季送禮指南TOP 10（網路溫度計DailyView授權使用）

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分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年5月21日至2026年5月20日

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】