中學生$38買重量級聖誕大禮　網民地獄禮物大比併：送水泥未算奇

聖誕將至，不少學生會揀定禮物和同學仔交換，但如何憑藉創意給對方留下深刻回憶？日前網民分享自己精心挑選的禮物，竟然是一個水馬！帖文引發網民熱議，更掀起一場「千奇百趣」的地獄禮物大比併！



近日有中學生在Threads發文分享，中學最後一年交換禮物，他直接買了一個「水馬」，直言「超越全港99.9%中學生」。

中學生分享買了一個「水馬」作為禮物交換（Threads截圖）

禮物一出，一眾網民最關心的當然是價錢，PO主亦親自解畫，原來只需$38就能買到，網民大讚「Cheap! I love it」，另有人稱旺角朗豪坊附近就有得買。不過，這份禮物的「重量」才是考驗，樓主指試過入一半水，結果五個人一齊用力都推不動。亦有不少人好奇「好想知抬返學校嗰下，啲老師有咩反應？」，更有人提醒「記得袋埋張單先拎出街，一陣畀人誤會係偷嘢就唔好啦！」

在PO主的重量級禮物前，不少網民甘拜下風，感嘆「家陣中學生玩到咁大既」。在留言區分享自己曾經收到的禮物真的無奇不有，有人表示「好過我三年前抽到英泥一包」，有網民分享自己當年戰績「去廢車場買咗部車門返嚟」，有人聲稱當年玩金色主題交換禮物，結果有人帶金寶綠水，其他的禮物還包括Helloride座椅、臘鴨髀，甚至安全島個牌。