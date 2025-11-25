畢業驚見朋友們都獲屋企人送層樓　女網友嘆：我只去過一次旅行

輸在起跑點？一名女網友在Dcard抒發心情，表示近日得知好友畢業後會得到家裡的一套房子，她心裡不是味兒，坦言雖然秉持著「生下來什麼命只有自己才能改」的想法生活著，但見到朋友們個個都有強大的家庭背景支撐，還是非常羨慕，看著一起上學的同學，出社會直接有斷層般的差距，就有點難過。



事主來自家境中下的家庭，唯一的外遊經驗是阿姨帶的，房子是爸爸以前買的，沒有貸款，如今爸爸已經60歲，家裡就是可以溫飽的地方；反觀自己從幼稚園認識的朋友，每年都可以旅行兩、三次，兩人都要大學畢業，對方突然說畢業後想找可以過活的工作就行，因為爺爺準備好台北市的房子要過戶。

一名女網友在Dcard抒發心情，表示得知好友畢業後會得到家裡的一套房子，心裡不是味兒。（資料圖片）

她坦言當下聽到心裡真的有落差：

羊水是分水嶺，真的是越長大越深刻體會到

還有四個朋友，一個畢業後爸媽就會把台北市的一套房子給他和妹妹一起住，另一位更有錢的朋友不會搬出去，但家在台北市蛋黃區；第三位家裡有兩套房子，畢業後會過戶，唯一一個家庭條件跟事主差不多的，雖然也只有一棟房子，但房價還是比她自家的房子高。

貼文曝光後網友安慰：

「可以理解妳內心的感嘆，我也會羨慕聽到朋友什麼祖產，可以一個人分到好幾十戶房，但講到底這些都是我們出生就注定的」

「家世背景這種先天的差距，妳看多了就會知道，真的不能去比較」

「別一直跟別人比，社會上還有家裡一輩子租房的，妳想要就自己打拚」

「恭喜妳，長大了，這就是現實社會」



