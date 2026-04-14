免費愛心餐被嫌「沒肉」負評　老闆揭6年付出哽咽：從未想過賺錢

不少店家在營運之餘也投入公益回饋社會，台灣新北永和中田咖哩店多年來持續提供「愛心餐」，沒想到日前卻被民眾給出一星負評，理由竟是因為餐點中「沒有肉片」，引發網友討論。



店家負責人在Threads發文分享這起事件，永和分店日前遭顧客留下一星評論，內容寫道：「愛心待用餐是咖哩醬、飯（沒有肉片）」，頗有嫌棄意味。對此，店家解釋，當天因適逢假日，肉品剛好用完，需等平日補貨，但仍盡力提供餐點：「您也沒有必要這樣子給我們一顆星，傷害我們店家吧？」

台灣新北中田咖哩卷入愛心餐無肉風波。（圖／截自臉書＠中田咖哩）

被質疑從中獲利 店家負責人無奈發聲：

貼文曝光後，多數網友紛紛力挺店家，直呼：

「吃免錢還要負評，也是神了」

「表示他不是真的餓，就是蕭貪（貪心），真的餓的人不會挑」

「怪不得古時候施粥救濟的要摻沙子」



不過，也有少數網友逆風評論，認為許多店家愛心餐都是靠大家捐款，但錢由業者賺走，因此餐點內容應該要給齊：

如果人家捐的愛心餐價格包肉，你就該給肉，愛心是別人做的，你就是個圖賺錢的，還賺出優越感了。

對此，負責人進一步回應，店內提供愛心待用餐已長達六年，最初完全由店家自行負擔成本，並非仰賴捐款，也沒有從中獲利。多年來已服務上萬名有需要的民眾，直到後來經媒體報導後，才逐漸有民眾願意捐款支持，讓這項善舉得以持續。

店家強調，當天雖因肉品用罄，仍希望不讓有需要的人空手而回，才提供飯與咖哩醬，並非刻意減少內容：

不要輕易用『賺錢』來定義，這樣對一直在努力做這件事的人，其實是一種傷害。

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