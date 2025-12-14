便利店大叔嫌關東煮太辣竟「直接倒回鍋內」 女店員無奈整鍋報廢
撰文：中天新聞網
台中市和平區谷關一間超商11日上午發生消費糾紛，一名男子購買關東煮後稱不滿口味太辣要求退貨，遭店員依規定拒絕後，竟當場將整碗關東煮倒回煮鍋內，導致整鍋商品遭污染必須報廢。影片曝光引發熱議。
據悉，一名男子在谷關一間超商購買關東煮，結帳後稱關東煮調味太辣，表示要退貨，店員依照規定回應開封過的熟食商品無法退換，不料男子情緒激動，不理會店員制止，直接走向鍋台將手中的關東煮原封不動倒回鍋內，連紙碗都扁塌落在煮鍋上方。
關東煮被倒回鍋內 店員只能將整鍋商品報廢：
其他顧客全程目睹。隨後男子更對店員大罵：「你要記得！我本來不買！」就轉頭走人，店員只能將整鍋商品報廢。
影片曝光引發討論，不少網友留言怒批：
「怎能放他走，整鍋都要買單啊」
「直接報警啦，這人也太垃圾」
「毀損罪告下去不要放過這種人」
「這要叫西客賠償啊」
「損害了就跑，俗辣西客」
原PO也在留言區補充：「最後店家有報警，可是警方來當下老哥已經離開店裡，影片都有提供給警方，希望最後能把這位大哥叫回來好好面對。」
和平分局谷關派出所所長方鴻儒說明，警員於12月11日上午11時48分接獲民眾報案，警方獲報後立即到場了解，當事人已不在現場，店員稱一名年約61歲王姓男子購買關東煮結完帳後嫌太辣要退貨，店員表明不能退，竟然直接倒回去鍋子裡，經警方找到王姓男子與店家協調後，王男以新台幣500元（約125港元）整鍋關東煮全數購買，化解購物糾紛。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】