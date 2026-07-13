前偶像百合川美織首揭下海原因！慘遭變態上司性騷擾　被毁掉人生

人生如戲，從光鮮亮麗的偶像，到辦公室的行政秘書，再到鏡頭前一脫成名的AV女優，日本女優百合川美織（百合川みおり）接受日媒訪問，首度公開自己下海的真正原因，背後竟扯出一段極度不堪的職場性騷擾經歷，其震撼的下海宣告亦引起網民熱議！



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讀書曾遭欺凌 出道後星途坎坷

據日媒《日刊SPA！》報道，外表甜美的百合川美織，青春期過得極其坎坷。她透露自己15歲時遭受了極度陰險的校園霸凌，甚至曾被同學當頭淋咖哩，嚇得她徹底逃學。幸好後來在街頭被星探發掘，才意外踏入演藝圈。

她曾是日本大型偶像團體「Backst外神田一丁目」的第一期成員，期間拍過寫真、演過舞台劇，可惜始終未能走紅。大學畢業後，心灰意冷的她決定淡出娛圈，找份普通工作回歸平淡，豈料卻落入另一個職場地獄。

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遭變態上司「舔腳」還被污衊成情婦

百合川美織透露，大學畢業後她順利應徵到一家醫院擔任院長秘書。本以為能像普通打工仔一樣安穩生活，沒想到卻被高層惡狼盯上。該名醫院院長長期對她進行精神與肉體上的雙重性騷擾，起初對方還會用「妳的腳是不是腫了？」的拙劣藉口去強行觸碰她的雙腿，後期行為越發失控，竟做出當眾「舔腳」等變態行徑！

最讓她崩潰的是，辦公室非但沒有人伸出援手，甚至在公司內部瘋傳她是「院長的情婦」。冷血的職場二次傷害與無底線謠言，將她徹底推向絕路。

自爆下海原因 誓創個人珠寶品牌

在經歷了霸凌、騷擾、流言的無限精神耗弱後，百合川美織突然產生了反叛思想。她在專訪中拋出的下海理由是：「既然連做普通工作都要遭受性騷擾，那還不如乾脆脫光衣服算了。」

百合川美織亦利用工餘時間瘋狂進修寶石學與企業管理。她透露自己正努力賺錢，終極目標是創立一個屬於自己的高級珠寶品牌。更強調，「未來的品牌將會使用我的『本名』而非藝名來經營，我希望有一天，我的產品能正式進駐大型百貨公司」。

報道一出，不少網民被百合川美織的「反叛性思維」所震撼，「『反正當普通打工仔也會被性騷擾，那還不如乾脆脫光算了』這種想法真的太厲害，一般人遇到嚴重性騷擾通常精神早就生病了」。不過，對於她與不少女優口中「父母也支持我」的說法，有網民隨即無情戳破這或許只是成人產業的行銷手段：「AV業界為了確保女優源源不絕，才會刻意塑造『就算下海和家人關係依然良好』的人設。冷靜想想，現實中一旦當了AV女優，被父母斷絕關係、一輩子結不了婚，也一點都不奇怪。」