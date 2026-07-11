情侶金錢觀不合？網民熱議「浪費女」5大習慣被炮轟:是你不懂生活

最近台灣社群平台Threads上接連掀起兩場關於「金錢觀與戀愛」的核彈級討論！一邊是情侶在春水堂因為一餐700多元（台幣，約170港元）吃到男方狂碎念、女方當場痛哭；另一邊則是男網友列出女友5大日常習慣靈魂拷問「這樣算浪費嗎？」，直接引發全網兩極化論戰。



當代潮流男女的愛情究竟是被雞毛蒜皮的小事打敗，還是被金錢觀的大山給壓垮？

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女友春水堂點餐700塊被男友痛罵掀論戰！

這兩起在Threads上引爆的事件，本質上都是金錢觀與生活觀的劇烈碰撞。在春水堂事件中，一對情侶因為女生點了一桌700多元的餐點，遭到男生在餐廳全程連環碎念，甚至扯到「去鍋貼店一樣能滿足、去星巴克只是喝氣氛」等言論，最後把女生唸到委屈痛哭。

目擊網友因看不下去而遞上卡片安慰，貼文曝光後更引來大批脆友痛批男方太摳門（孤寒）、用實力證明自己窮，連霸氣的高雄阿姨都現身喊話要帶女生去吃大餐。

無獨有偶，另一位男網友則列舉了女友的5大日常習慣想讓脆友公審，包含使用拋棄式洗臉巾、冷氣堅持吹整晚、為了漂亮買新被子、牙膏洗面乳不剪開就丟，以及點一堆宵夜吃不完直接丟掉，並發問這算不算「浪費女」。

結果男方不但沒取暖成功，反而被網友集體洗臉（集體打臉的意思），大家紛紛直言除了浪費食物之外，其餘都是正常的現代生活質感，狠酸男方開冷氣定時3小時太誇張、拜託他放過女生，更有網友直白大讚女友很會丟東西，怎麼沒有順便把男方也一起丟掉......

這兩起事件的核心本質，其實都是「金錢觀」與「生活觀」的劇烈碰撞。男女在談戀愛時，追求的早就不只是單純的吃飽穿暖，更多的是一種對生活儀式感與情緒價值的追求。去春水堂喝杯珍奶、開冷氣睡個好覺，或是用洗臉巾維持肌膚健康，在許多人眼裡不過是基本的生活規格，但在另一些人眼裏卻成了無法容忍的「奢侈浪費」。

正如同脆友精闢的總結：

老實說，最可怕的不是嫌貴，是一直否定對方開心的事。

兩個人在一起，如果只能帶來無止境的計較、否定與內耗，那倒不如瀟灑地各自放生......

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】