鍾培生莊雅婷｜明星7大另類求婚名場面　TVB小生廁所求婚超爆笑

名人求婚到底可以有幾誇張？今日（3月5日）鍾培生宣佈向莊雅婷求婚成功，其電影級規格的求婚儀式瞬間瘋傳網絡，令全港網民大開眼界。其實回顧過去，城中名人的求婚橋段可謂各出奇謀，未必個個都追求轟轟烈烈。有人鍾情於一擲千金的霸氣大陣仗，亦有人靠千奇百趣招數製造話題，震撼程度同樣不輸這次。《開罐》就為大家整合了7位名人令人難忘的求婚名場面！



1. 鍾培生「吊威也」從天而降

有「百億富三代」之稱的鍾培生3月5日在個人Instagram上發佈一條影片，宣佈自己向25歲民建聯區議員莊雅婷求婚成功。儀式在淺水灣自家大宅舉行，現場被佈置成《進擊的巨人》電影場景，豪花重金打造「電影級規格」的求婚盛宴。現場有巨型佈置兼管弦樂團伴奏，還請來專業電影導演及動作特技團隊搭建高空裝置。鍾培生更拒用替身，親自穿上西裝配搭動漫感十足的機動裝備、手持雙劍，化身為主角艾倫，從約30米的天台高空吊威也飛躍而下，隨後為莊雅婷戴上頸巾，並跪地遞上鑽戒發表愛的宣言。

2. 何猷君包商場扮Super Mario救公主

何猷君2019年向內地超模奚夢瑤求婚，包下家族名下的上海商場，買入99,999朵粉紅玫瑰，將現場打造成一座巨型粉紅城堡。他本人親自化身「Super Mario」勇救被挾持的「公主」奚夢瑤，中途更換上黑色背心狂野獻唱偶像謝霆鋒的《活着Viva》，最後再極速換上白馬王子西裝下跪求婚。雖然場面浩大，但這場充滿粉紅色調兼夾雜動漫、搖滾元素的「大雜燴」求婚，當年廣大網民評價為「以為睇緊內地商場開幕騷」。

3.Eric Kwok紅館萬人前求婚兼光速簽紙

2011年，Eric Kwok在其組合Swing的紅館演唱會上，突然拿着88支鮮花和鑽戒，當眾跪地向愛情長跑11年的女友葉佩雯求婚。女方感動Say Yes之後，他竟然連律師都一早預備好，直接在台上「光速簽紙」，成為全港首對在紅館求婚兼結婚的情侶。當時不單止有近萬名觀眾及十多位歌手好友見證，老友謝霆鋒更穿上「神父袍」做證婚人！

4. 王祖藍騎劫台慶向李亞男求婚

2014年的萬千星輝賀台慶夜上，王祖藍同李亞男上台表演魔術，王祖藍在魔術箱扮被鐵閘夾傷。李亞男當場被嚇到花容失色兼眼泛淚光，但下一秒祖藍就手捧玫瑰出現，更單膝跪地，自嘲「我很矮，你很高；我很複雜，你很單純」。最後在全台藝人及全港觀眾實時直播見證下求婚！李亞男感動落淚時，竟然未說「我願意」就急不及待想除下自己手上的戒指去迎合祖藍手上的巨鑽，惹得祖藍急忙叫停。最後連雙方家長及曾志偉都從後台步出見證。求婚成功後，王祖藍亦開心大叫「我要結婚啦！」。

5. 洪永城廁所求婚慘遇女方肚痛

向來鬼主意多多的洪永城，當年破天荒選擇在自家洗手間內為女友梁諾妍（Inez）製造驚喜。當日洪永城架設好攝影機準備拍下感動一刻，怎料卻遇上女友剛好人有三急兼肚痛。Inez曾在節目中談及求婚當日的場景「我直情急到瀨，仲要唔係小，通常你去洗手間，唔係大就小㗎啦，咁我衝入去，一開門，點知有紮花喺鋅盤，又無啦啦有啲貼紙喺玻璃度，佢喺文具舖買咗啲粉紅色Memo紙吸個心出嚟，中間寫Marry Me。跟住我『嘩！』好驚嚇呀，佢知我見到，開始想跪，我話你唔好跪住，我真係好急！」

最後她唯有跑到外面的客廁解決，留下洪永城在鏡頭前憂心忡忡地來回踱步。等女方「辦完大事」才能繼續求婚。

6. 蕭正楠過山車求婚超驚險

蕭正楠在《萬千星輝頒獎典禮2018》上，從頒獎嘉賓黃翠如手中接過獎項時，突然爆出一句「多謝我太太」，在全港觀眾面前高調宣佈婚訊。

隨後他透露求婚細節，為製造驚喜，他選擇在全歐洲最快的過山車上求婚。結果一開動，翠如BB嚇到全程死命合上眼睛兼瘋狂尖叫。即使蕭正楠在最高點時拿出鑽戒，但女方依然「死都不肯望」。眼見過山車極速狂飆，他事後笑指當時自己都嚇出一身冷汗，害怕手震將鑽戒跌落軌道，所以這次求婚只能緊急終止。但原來第二次求婚是由翠如反客為主，在河邊主動向蕭正楠求婚！

7. 袁偉豪大瀑布旁晨跑突下跪求婚

袁偉豪與張寶兒在2020年公佈求婚成功一周年紀念時，釋出兩人在加拿大尼亞加拉大瀑布下的晨跑求婚片。當時素顏上陣的寶兒，一開始只是以為對方想拍剪影合照或者做「Couple Workout」，見到袁偉豪跪低，直至拿出鑽戒，寶兒才驚訝甜笑連問，「係真㗎？」最後亦感動答應。兩人隨即深情擁吻，求婚成功的袁偉豪更興奮地衝向鏡頭狂舉勝利手勢，而寶兒還開心在鏡頭面前大曬手上的3卡巨鑽。