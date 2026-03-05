鍾培生莊雅婷求婚｜專訪曾自曝「理想伴侶」清單：溝女要講CP值

鍾培生今日（3月5日）突然爆出向最年輕區議員莊雅婷求婚片段，熱爆全城。其實2021年《開罐 Opener》就曾專訪鍾培生自爆戀愛觀，當年他自認在情場上謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」，大談「追女經」期間金句百出：「你有得揀，你仲渣男過我啦！ 」



有「百億富三代」之稱的鍾培生，於今日在個人社交平台高調宣佈向25歲民建聯西貢區議員莊雅婷（Angel）求婚成功。求婚儀式在淺水灣自家大宅舉行，現場被佈置成神級動漫《進擊的巨人》的電影場景，不但有巨型佈置及現場管弦樂團伴奏，更豪花重金請來專業電影導演及動作特技團隊搭建高空裝置。

為了抱得美人歸，鍾培生穿上西裝配搭機動裝備，手持雙劍化身為男主角「艾倫」。據悉，雖然特技團隊曾因安全理由建議危險動作由替身頂上，但鍾培生一口拒絕，更早於兩個月前已展開密集綵排。他表示：「效果可以交畀人做，但求婚唔得。男人大丈夫所有嘢一定要自己落地完成。」最終他從約30米的大宅天台高空「吊威也」飛躍而下，神還原動漫經典場面，親手為莊雅婷戴上專屬頸巾，隨後跪地遞上鑽戒發表愛的宣言，畫面震撼。

+ 1

莊雅婷是北大高材生兼最年輕區議員

至於已是準鍾太的莊雅婷的背景亦相當「猛料」，不僅樣子甜美，更是北京大學雙學位畢業生。她早年打破紀錄成為全港最年輕區議員，2025年更曾報名參選港姐並殺入首輪面試，惟後來為專注區議會職務及平息社會討論而宣佈退選。

👉👉👉 鍾培生求婚｜25歲莊雅婷背景有幾猛？曾是超級學霸＋任職國企

自認不靠物質追女仔 無懼外貌批評

鍾培生家世顯赫，祖父是華廈置業創辦人兼有「工廈大王」之稱的鍾江海。鍾培生在美國南加州大學畢業後，22歲時創立了香港電子競技公司，市值早已過億。非同凡響的背景，讓大家好奇他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他2021年接受《開罐》訪問時直言，自己不靠物質追女仔。

「百億富三代」鍾培生（資料圖片/夏家朗攝）

「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

當年，他在訪問中直言看不上貪錢女生︰「如果真係要用物質去大你，一嚟就送層樓，如果我送層樓就唔使溝你啦。我揀人，人揀我，送個袋畀你又唔受，我送層樓畀你又覺得自己好On 9。」自己作為男人，鍾培生覺得香港很多男人都將自己單身歸咎於「港女拜金」，卻沒檢討過自己既不勤力又不求上進，就將責任推卸在女性身上︰「同一個質素，一個有錢一個冇錢，（女生們）梗係揀個有錢啦。大把有錢仔溝唔到女，因為佢哋可能淨係得咁表面嘅嘢。有啲人自己冇料又溝唔到女，仲要將個責任賴喺女仔身上，抵你溝唔到女啦……溝唔到女一定係條仔嘅責任啦。」

「我唔係咁隨便，我唔濫交」

當年鍾培生被形容為「富豪界毒男」，事實上他有過不少戀愛經歷，不過他直言在性方面是潔身自愛，「我唔係咁隨便，我唔濫交」，「啲女仔好鍾意𡁻完唱，我記得好多年前去蘭桂坊飲到Wing Wing哋，有個女仔同我打過一次茄輪，佢就周圍同人講，講咗十年，」不過，「性」仍然是他很重視的元素，曾經在田蕊妮的《女人四十》中，自認性需求大的他，坦承理想中的約會是「Get drunk, good kiss and good sex」（微醺，美好的親吻和性愛）。

（受訪者提供）

「我細個啲相好型嘅，18、9歲幾靚仔㗎」

外界對鍾培生的外表有各種評論，他在當年訪問中亦自認不注重外表︰「一睇就知我矮啦，皮膚又唔執嘅。我細個啲相好型嘅，18、9歲都幾靚仔㗎，嗰時真係落Bar用個樣溝女，大個咗就唔Care外表。」鍾培生雖有家底，然而天生條件，包括家底及樣貌在他的愛情裡只是「100分之中佔5分」，一個男人始終需要勤力增值自己，才不至於浪費上天給自己的優勢。

資料圖片

自爆擇偶條件奄尖：感情計CP值

「我成日講CP值，但呢樣嘢唔係計數，我就係計得太盡」

不在乎自己的外表，不等於不在乎另一半的外表，鍾培生直言找女朋友有一張清單，要「樣靚身材正」，此外還羅列出一堆條件：智慧聰明準時有上進心文化水平高等等等等等。他也自知這樣擇偶有點矛盾︰「當你外在條件咁好，但依家都Single，咁肯定係你自己有問題啦，通常呢啲好乞人憎，我都係，我自己知。」

鍾培生當年訪時曾指，感情當數學一樣計CP值，視乎女方付出及可以滿足他有多少，他才會付出相應代價︰「你唔可以淨係比到ABC嘅嘢我，但要求ABCDEF，咁樣收入同付出唔成正比，我好計算的......感情上我好乞人憎，太多規矩…….如果樣靚身材正又好聰明，咁呢啲人都有個共通缺點，就係佢唔鍾意我！」

鍾培生當年訪時曾指，感情當數學一樣計CP值.（資料圖片/夏家朗攝）

兌現「公開即結婚」承諾

鍾培生從小就知道性格難頂，尤其愛情上要求多多︰「由細到大都知自己幾契弟，好感恩身邊嘅女仔包容我。」既然知道問題，問到他將來會不會改善，他未等記者問完已果斷回答︰「唔改」。未幾，他又補充︰「有需要咪改囉，你食得住我咪食囉。」

鍾培生自2016年起就沒再公開承認過拍拖，因為「一公開就代表要結婚」，今次爆炸性求婚片果然兌現了當年言論。言談間，他數次提及要找一個「食得住」自己的人，看來莊雅婷就是「食得住」他的另一半了，祝兩人永遠幸福。