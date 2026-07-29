搵工｜高學歷找不到工作？碩士生拒絕低就失業4年　3建議調整心態

許多頂尖大學畢業生在踏入社會前，對未來充滿無限憧憬，認為夢幻工作近在咫尺。然而，現實的殘酷往往超乎預期。



《越南快訊》報導，一位來自越南、擁有碩士學位且雅思（IELTS）成績高達8.0的高材生NL Giang，曾對自己的前程信心滿滿，卻在投遞無數履歷後陷入「零面試」的絕境。他因拒絕低就，在職場門外徘徊長達4年，直到2025年回首這段往事，他才驚覺：

真正阻礙他的不是社會，而是那份「過度自負」的心態。

高學歷為何找不到工作？

回溯至2010年，NL Giang在親友與恩師的期待中，手握碩士與雅思高分證書畢業。當時的他真心相信，艱辛求學後的職涯理應一片光明。然而，他很快就發現了教育體制與市場需求之間的巨大落差：

有無數份履歷石沉大海，面試機會寥寥無幾。當好不容易獲得面試機會時，僱主雖然讚賞他的語言能力，卻總會拋出同一個關鍵問題：

你有多少實際工作經驗？

這正是許多高學歷者難以接受的「求職悖論」，年輕人因為缺乏經驗而找不到工作，卻又因為找不到工作而無法累積經驗。NL Giang悲嘆，即便學歷再高，也難以憑空打破這個惡性循環。

相關文章：見工｜一個來電測試求職者！秒速篩走不合格者 網民推測主管用意

+ 5

拒絕低就的代價

隨著求職接連碰壁，NL Giang陷入了失望與自我懷疑。他開始質疑多年努力的價值，甚至懷疑社會是否根本不需要他的專業。

當時，身邊不乏親友建議他「降低期望值」，先從專業以外的領域切入，但他卻被「自負」蒙蔽了雙眼。他固執地認為，擁有碩士學位的自己必須得到一份與專業完全匹配的高階職位。這種「不願屈就」的心理，讓他白白虛度了4年光陰，停滯不前的狀態讓他的專業敏感度逐漸消失。

職場給予的「震撼教育」

直到2014年，NL Giang終於放下身段，進入一家非理想目標的公司。這是他失業4年後的第一份工作，卻也讓他瞬間清醒：

他發現自己根本跟不上職場的快速節奏。那些他自以為早已掌握的理論，在實際運用時卻顯得生澀，甚至需要從零學起。為了彌補這4年的空白，他必須付出比同儕更多的體力與心力，才能勉強迎頭趕上。

別讓學歷成為你前進的阻礙

NL Giang回顧十多年前的慘痛經驗，並非在否定高等教育的價值，而是希望提醒所有研究生與大學生：學術知識只是地基，實務經驗與專業技能才是職場的鋼筋水泥。

他苦勸所有求職者：

1. 從小處著手

樂於接受較小的角色，實戰才是最好的老師。

2. 勇於面對挫折

路走得慢一點、預期長一點都沒關係，關鍵是不要停在原地。

3. 放下身段

不要讓手中的證書變成束縛自己的枷鎖。

只要最終能找到屬於自己的道路，從小處起跑，未來依然能走得更高、更遠。

相關文章：搵工｜HR仍最在乎「學歷高低」？網民：沒名校加持就看「這一點」

+ 7

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：碩士畢業、英文能力強，為何還是找不到工作？他失業4年才發現，少了「1關鍵」學歷再高也沒用】