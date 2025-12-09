找工作薪水比發展更重要？年輕人寧做餐飲不坐辦公室　嘆讀書無用

許多人找工作時，注重的條件不外乎有薪水的高低和未來發展性這兩項，不過，有網友發現，現在的年輕人好像大多都選擇薪水高，卻沒發展性的工作，例如靠勞力的工作，像是餐飲、外賣、作業員等，讓他好奇難道薪水比發展性重要嗎？貼文一出便引發網友熱烈討論。



年輕人找工作，該選薪水還是發展性高的職業？

近排有網友在Dcard平台發文，好奇找工作時「薪水比發展性重要嗎？」，他表示現在的年輕人比較多選擇餐飲業、外賣員、作業員等，這類相對薪水較高卻較沒有未來發展性的工作，但坐辦公室的文書工作卻越來越少人，好幾家公司開職缺也沒什麼人投。

原貼文提到，雖然自己知道職業不分貴賤，但心裡多少還是有點瞧不起，況且如果要靠勞力賺錢，一開始就不用讀到大學，他也表示，身在笑貧不笑娼的社會，讀書好像更顯得沒用。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言表示，薪水才是最重要的，「錢到手才是真理」、「錢多最重要，其他根本不重要」、「我覺得薪水真的重要得多，我在金融業做行政，其實更像認知中實習生的工作，每天倒水澆花打字送公文，可以說完全沒有專業度，也沒有什麼前景還是發展性，唯一的好處就是每年固定調薪，但不用特別花腦力也不看顧客臉色」、「靠知識改變命運的時代早就過了」。

也有網友有不一樣的看法，認為原貼文提到的文書職工作，其實不一定就比較有較好的薪水、發展性：

「看什麼職位是什麼的辦公室吧，有些辦公室薪水還是一樣低，就算很厲害了也可能學歷第一關就篩選掉」、

「發展性很重要，但免洗筷文職卻也沒有發展性，所以我當初選擇餐飲服務做到主管職後，跳入餐飲業總部去，也是考量未來發展性，畢竟體力真的有感」；



也有人認同原貼文的說法，「現在真的很多服務生超商店員外賣員帶著大學學歷做這些工作，這樣感覺真的有點虧」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人找工作，該選薪水還是發展性高的職業？上班族一面倒秒選它：其他條件不重要】