不是性病！情侶口交後　嘴唇口腔下體驚現小黃點　醫生揭是這症狀

情侶性交後身體出現異常，總會擔心患上性行為相關疾病，應該及早求醫解謎思。台灣1名醫生表示，有1名26歲男病人和其女友前來求醫，表示最近曾經口交，其後男生「嘴唇出現了一顆一顆的東西，口腔裡面兩邊也有」，他們的下體亦有類似情況，擔心是否感染性病。



醫生經檢查後，證實只是福代斯斑點（Fordyce Spots），皮脂腺分泌油脂保護皮膚和毛髮，但如果沒有和毛囊相連，反而直接分泌到皮膚表面，就會形成福代斯斑點，原則上不用治療。但醫生提醒口交都有風險，所以都要做足安全措施。



情侶口交後嘴唇和口腔突然有小黃點。（facebook專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」圖片）

情侶口交後突現小黃點

耳鼻喉科陳世璽醫師在其facebook專頁表示，早前1名26歲男生和其女友前來求醫，男生指出「最近注意到我的嘴唇出現了一顆一顆的東西，口腔裡面兩邊也有」，然後尷尬望了女友一眼，再說「我們兩個的『下面』也有這些一顆一顆的東西，我們最近有用嘴巴『愛愛』，會不會是得了性病了？」。

證實是福代斯斑點

陳醫生形容他們「臉色都有點難看，尤其女生看起來有點生氣地看着男生」，幸不足2分鐘就完成檢查，並向病人解釋「不用擔心，這個不是性病！是福代斯斑點（Fordyce Spots）」。

情侶表示下體都有小黃點，擔心感染性病。（AI生成圖片）

油脂分泌在皮膚表面 形成「小黃點」

陳醫生在帖文解釋，福代斯斑點是1種皮脂腺異位增生（Sebaceous Gland Hyperplasia），經常出現在嘴唇、口腔內壁、陰莖、陰囊或陰唇等部位。皮脂腺是皮膚的附屬腺體，分泌油脂保護皮膚和毛髮，如果皮脂腺沒有和毛囊相連，直接分泌在皮膚表面，就會形成「小黃點」，即是福代斯斑點。

「小黃點」沒有傳染性 對健康沒有影響

福代斯斑點發生在男性身上的機會是女性的2倍，大約7成男性的生殖器都有福代斯斑點，通常都是青春期之後才會出現，斑點直徑約0.1至0.3厘米，不會傳染給其他人，對健康沒有影響。

情侶口交後有小黃點，擔心感染性病。（AI生成圖片）

口交有風險

但陳醫生強調口交有風險，有可能會傳染披衣菌、淋病、梅毒、皰疹、人類乳突瘤病毒等，所以事前注意口腔有無傷口和生殖器有無病灶，最好單一性伴侶，雙方接受人類乳突瘤病毒疫苗，令到口交性行為更有保障。

男生「滿臉笑容地繳交掛號費」

另外，該名男生事後「滿臉笑容地繳交掛號費」，陳醫生笑言，對方可能覺得「我真的沒有亂搞，還好醫師還我清白了」。

（facebook專頁「耳鼻喉科 陳世璽醫師」）