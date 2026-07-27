第一回合射精後很快就軟？醫揭正常持續時間　縮短聖人模式靠3招

暑假期間，泌尿科門診湧現不少年輕患者，許多人對射精後陰莖是否應保持硬挺感到困惑，甚至擔心自己是否出現性功能問題。泌尿科醫師指出，射精後逐漸軟化是正常的生理保護機制，與性能力強弱無直接關係。



台灣恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在Facebook專頁「恆昕泌尿科診所」發文說明，有年輕患者好不容易交到女友，第一回合射精後很快繳械，兩人意猶未盡，但第二回合陰莖卻不聽使喚。

該患者聽聞朋友射後仍能保持硬挺，因此擔心自己是否出了問題。陳鈺昕表示，正常情況下，男性射精後2至5分鐘內會逐漸軟化，原因在於大腦瞬間釋放大量荷爾蒙刺激交感神經，加速陰莖海綿體微血管收縮，將血液擠回靜脈，使充血退去而變軟，進入「不反應期」，也就是俗稱的「聖人模式」。

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在評估性能力方面，陳鈺昕指出，射精後「不會軟」通常只是年輕的生理紅利或大腦極度興奮的反應。他強調，泌尿科真正需要留意的心血管惡化警訊，恰恰相反是「連第一發都無法勃起」。他解釋，海綿體微血管極細，當全身血管失去彈性或出現初期阻塞時，往往最先在此部位出現反應，醫學上將此現象視為心血管疾病的「礦坑裡的金絲雀」。

陳鈺昕說明，評估性能力強弱主要觀察三個面向：

1. 受到性刺激時陰莖能否迅速充血且硬度如同小黃瓜般堅硬；

2. 進入後能否持續5至15分鐘以上的抽動並控制射精衝動，醫學上將進入後3分鐘內射精認定為早洩；

3. 以及聖人模式後身體能多快恢復並再次勃起，年紀越輕所需時間通常越短



他並引用國際性醫學會（ISSM）官方衛教指引的臨床觀察趨勢指出，年輕男性通常只需幾分鐘到半小時即可恢復；中年男性可能需要半小時到數小時；年長男性約在12至24小時之間；更年長或特定族群甚至可能長達數天，實際情況依個人體質、運動習慣與心血管健康度而有極大差異。

陳鈺昕也針對在不應期強行服用壯陽藥的行為提出警示。他表示，不應期是身體的強制冷卻機制，射精後大腦會分泌大量泌乳激素抑制多巴胺，強迫交感神經與心血管系統休息回歸平靜。

若在此期間強行服藥硬上，可能面臨三大代價：

①骨盆腔持續充血發炎，容易引發會陰悶痛甚至非細菌性攝護腺炎；

②短時間內過度激烈收縮與摩擦導致攝護腺或儲精囊微血管破裂，出現血精；

③以及因缺乏足夠性慾與自然分泌物潤滑，造成包皮過度摩擦擦傷破皮



陳鈺昕建議，充分休息、養精蓄銳後再戰，品質絕對優於靠藥物強迫開機。平時可透過每週至少3次、每次30分鐘以上的有氧運動，增加血管內皮細胞分泌一氧化氮的能力，使血管彈性變好；搭配深蹲重訓刺激大腿與臀部肌肉群，促進睪固酮分泌；並進行凱格爾運動放鬆攝護腺與膀胱頸平滑肌，使射精後血液回流與神經修復更暢通。

飲食上應減少糖分攝取，多補充富含精氨酸與鋅的食物；睡眠方面則需維持每天7至8小時的高品質睡眠，因夜間深度睡眠與快速動眼期（REM）是人體分泌睪固酮的關鍵時期，熬夜釋放的皮質醇則會抑制睪固酮生成並延長不應期。陳鈺昕提醒，若有縮短不應期的需求，可諮詢泌尿科醫師，由醫師評估後規劃最佳治療方案。

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