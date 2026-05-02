男友不及以前硬！女友強拉往求診　醫生支持︰齊參與更快重振雄風

男士遇到心生事問題，請盡快求醫！台灣1名醫生在網上表示，日前有一對情侶前往診所，女方直言伴侶雖然維持到最後，但「沒有以前那麼硬了」，甚至「後面會慢慢變軟」，男生坐在旁邊微笑，感覺上「不太想承認」。



醫生指出，男生可能基於面子而拒絕求醫，但另一半「往往是最先發現改變的那個人」，包括頻率變低或中途疲軟，並引述美國性學研究指出，如果伴侶一起參與評估，治療的接受度和效果通常會明顯提升，不但是生理上的數據恢復，更是伴侶關係的另一層昇華。



男性出現性事問題，可能會因羞於啟齒而延誤求醫，包括持久度變短、硬度不夠、沒有晨勃、愈來愈少主動親密等。（AI生成圖片）

雙方對硬度問題認知有落差

泌尿科醫師黃維倫在其Facebook專頁分享，最近有一對情侶前來診所，有趣的並非病況，而是雙方對硬度問題的認知落差。女生開門見山形容男友「最近狀況不太一樣」，男生卻在旁邊微笑，不太想承認，認為自己硬度「還可以啦」，女生淡然補充「但沒有以前那麼硬了」，男生卻認為自己「可以維持到結束」，但女生解釋「後面會慢慢變軟」。求診後，2人一起離開，其間女生抱怨「就跟你說要早點來看吧」，男生微笑沒有反駁。

約3成患者在另一半陪同下求醫

黃醫生指出，其實類似對話在門診很常見，以自己診所為例，約3成患者是另一半陪同求醫，她們是最先發現伴侶改變，包括持久度變短、硬度不夠、沒有晨勃、愈來愈少主動親密。根據美國性學研究《國際性學期刊》，如果伴侶一起參與評估，增加男性對療程的接受程度，恢復速度都會明顯加快，伴侶關係亦會隨之升溫。

泌尿科醫師黃維倫支持伴侶共同求診，提升性生活質素。（AI生成圖片）

醫生樂見伴侶共同求診

黃醫生解釋，目前醫療評估非常全面，除了硬度之外，更會檢查血液、代謝、荷爾蒙等，甚至跟進是否長期累積的生活壓力所致，性生活質素是可以透過醫療評估，找回滿意的狀態，切勿以為衰老而選擇忍耐或避而不談。黃醫生非常樂見大家願意放下避諱，邀請伴侶共同求診。