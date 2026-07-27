綜合招聘考試CRE　即日起報名8.7截止！1類人可豁免(附申請連結）

政府於7月24日公布，將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。若有意投考以上職位，即日起至8月7日期間，可在官網申請報考在10月3日舉行的綜合招聘考試，同時可全年報考「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）。

究竟甚麼人才合資格考CRE呢？CRE又一共分為多少份試卷呢？試卷內容的方向又是怎樣？《開罐》整合了綜合招聘CRE+基本法及國安法測試的資料，各位有意投考政府工的小薯要好好參考。



升讀大學三年級學生也合資格報考CRE

公務員事務局提醒，有意投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須先具備有效的綜合招聘考試成績。應徵者如欲在短期內投考，應把握時間參加此輪暫定於十月三日舉行的考試。

此外，政府已擴展投考人士的學歷資格至大學三年級（四年制學士學位課程）的學生。因此，持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2027年或2028年畢業的大學生均可報考。

綜合招聘考試（CRE)考試日期

香港地區：2026年10月3日

香港以外地區：2026年12月5日（包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼，香港以外地區將在本年的稍後時間接受申請。）

申請期限

7月25日至8月7日晚上十一時五十九分

申請方法

於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。

報名資格

申請人士必須：

(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或

(b) 將於2026-27或2027-28學年獲取大學學位 （不包括副學士學位）；或

(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

綜合招聘考試（CRE）分三卷全屬選擇題

綜合招聘考試一共分為三卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，每卷考45分鐘，全部都是選擇題。前兩卷的考試成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。

1類應徵者豁免考中文運用/英文運用

申請人可選擇應考任何一張或多張試卷。不同的公務員職位對中英語文能力要求也不同，如申請人在DSE或其他訂明的公開考試中，取得職位訂明的等級成績，將不會被安排應考中文運用及／或英文運用試卷。 至於能力傾向測試，則沒有可替代的公開考試成績。換句話所有想投考AO/EO等職位的朋友，都必須應考能力傾向測試。

【DSE】

中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級

【會考/GCE A Level】

中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級

中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級

【IELTS】

整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級

CRE試卷「中文運用」考試詳情

題目數量：45

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】閱讀理解（14）

【2】字詞辨識（8）

【3】句子辨析（8）

【4】詞句運用（15）

參考題目：

+ 6

CRE試卷「英文運用」考試詳情

題目數量：40

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】Comprehension（10）

【2】Error Identification（10）

【3】Sentence Completion（10）

【4】Paragraph Improvement（10）

參考題目：

CRE試卷「能力傾向測試」詳情

題目數量：35

時間：45分鐘

題型（所佔題數）：

【1】演繹推理（8）

【2】Verbal Reasoning (6)

【3】Data Sufficiency Test（8）

【4】Numerical Reasoning（5）

【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）

*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。

參考題目：

+ 3

《基本法及香港國安法》測試

【學位或專業程度的職位】

題目數量：20

時間：30分鐘

及格標準：答對10題或以上

【學歷要求中學階段程度或以上，但低於學位／專業程度的職位】

題目數量：20

時間：35分鐘

及格標準：答對10題或以上

【學歷要求低於完成中學階段程度註的公務員職位】

題目數量：4（口頭提問）

及格標準：答對2題或以上

參考題目：