綜合招聘考試CRE 即日起報名8.7截止！1類人可豁免(附申請連結）
政府於7月24日公布，將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。若有意投考以上職位，即日起至8月7日期間，可在官網申請報考在10月3日舉行的綜合招聘考試，同時可全年報考「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）。
究竟甚麼人才合資格考CRE呢？CRE又一共分為多少份試卷呢？試卷內容的方向又是怎樣？《開罐》整合了綜合招聘CRE+基本法及國安法測試的資料，各位有意投考政府工的小薯要好好參考。
升讀大學三年級學生也合資格報考CRE
公務員事務局提醒，有意投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須先具備有效的綜合招聘考試成績。應徵者如欲在短期內投考，應把握時間參加此輪暫定於十月三日舉行的考試。
此外，政府已擴展投考人士的學歷資格至大學三年級（四年制學士學位課程）的學生。因此，持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2027年或2028年畢業的大學生均可報考。
綜合招聘考試（CRE)考試日期
香港地區：2026年10月3日
香港以外地區：2026年12月5日（包括北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼，香港以外地區將在本年的稍後時間接受申請。）
申請期限
7月25日至8月7日晚上十一時五十九分
申請方法
於期限內到公務員事務局網上申請系統網上遞交申請書。
報名資格
申請人士必須：
(a) 持有大學學位（不包括副學士學位）；或
(b) 將於2026-27或2027-28學年獲取大學學位 （不包括副學士學位）；或
(c) 持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。
綜合招聘考試（CRE）分三卷全屬選擇題
綜合招聘考試一共分為三卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，每卷考45分鐘，全部都是選擇題。前兩卷的考試成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級；而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。
1類應徵者豁免考中文運用/英文運用
申請人可選擇應考任何一張或多張試卷。不同的公務員職位對中英語文能力要求也不同，如申請人在DSE或其他訂明的公開考試中，取得職位訂明的等級成績，將不會被安排應考中文運用及／或英文運用試卷。 至於能力傾向測試，則沒有可替代的公開考試成績。換句話所有想投考AO/EO等職位的朋友，都必須應考能力傾向測試。
【DSE】
中/英文第5級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
中/英文第4級：相等綜合招聘考試中/英文一級
【會考/GCE A Level】
中/英文C級或以上：相等綜合招聘考試中/英文二級
中/英文D級：相等綜合招聘考試中/英文一級
【IELTS】
整體取得6.5或以上，各項個別分級不低於6(兩年有效期内) ：相等綜合招聘考試英文二級
CRE試卷「中文運用」考試詳情
題目數量：45
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】閱讀理解（14）
【2】字詞辨識（8）
【3】句子辨析（8）
【4】詞句運用（15）
參考題目：
CRE試卷「英文運用」考試詳情
題目數量：40
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】Comprehension（10）
【2】Error Identification（10）
【3】Sentence Completion（10）
【4】Paragraph Improvement（10）
參考題目：
CRE試卷「能力傾向測試」詳情
題目數量：35
時間：45分鐘
題型（所佔題數）：
【1】演繹推理（8）
【2】Verbal Reasoning (6)
【3】Data Sufficiency Test（8）
【4】Numerical Reasoning（5）
【5】Interpretation of Tables and Graphs（8）
*除演繹推理為中文題目以外，其餘題目均為英文。
參考題目：
《基本法及香港國安法》測試
【學位或專業程度的職位】
題目數量：20
時間：30分鐘
及格標準：答對10題或以上
【學歷要求中學階段程度或以上，但低於學位／專業程度的職位】
題目數量：20
時間：35分鐘
及格標準：答對10題或以上
【學歷要求低於完成中學階段程度註的公務員職位】
題目數量：4（口頭提問）
及格標準：答對2題或以上
參考題目：