中大生實測移居深圳$3000租複式單位　激讚3大優點:快過香港返學

近日有位香港中文大學的女大學生在社交平台Dcard發文，詳細分享她遷居深圳後的生活實況。她表示由於與家人關係欠佳，她一畢業便決定自立，於中文大學就讀期間，選擇在深圳居住。她實測，從深圳家門口出發至大學站，全程僅約45分鐘，交通時間甚至比以往從香港家中返校更短，「仲快過我香港屋企返學」。

通勤時間比居住在香港更短

樓主表示她在深圳租住一個約500平方呎的複式單位，月租約5500元人民幣。與男友分攤租金後，每人每月僅需支付約3000港元，便能享有遠超香港同等價位的居住空間。交通方面，她選擇住處鄰近口岸，搭乘的士僅需6至7分鐘即可到達口岸過關，從羅湖站乘坐港鐵至大學站，也只需4個站。

在深圳本地有額外收入

為維持生計，樓主在深圳找到一份時薪約$200，替內地學生補習的工作。她主要在周末授課，每日工作7至12小時，尤其在考試旺季，單日收入可接近$2000。她估計僅靠這份兼職，每月收入已可達過萬元人民幣。此外她說還在網上經營生意，每月能額外賺取$5000至$10000。扣除必要開支後，她仍有充足資金自由支配，經濟壓力大減。

生活成本與文化差異

她直言，深圳的日常開銷遠低於香港，「食好嘢同買嘢都平好多」，加上網購便利、送貨迅速，生活便利度頗高。不過，她也坦承需要適應文化差異，例如與內地朋友聚餐時，常需遵循「輪流請客」的習慣，與香港朋友慣常的AA制有所不同。儘管如此，她總結整體生活滿意度高，認為北上居住是明智選擇。

帖文一出後隨即引來極多網民留言討論，有網民詢問關於在內地居住的資料，「你一開始揾地方係自己網上揾定係有中介架？有中介係咪應該會好啲？同埋租約個啲有冇好複雜架？一般係1年？附近環境個啲雜唔雜架？會唔安全？」。

也有不少網民羨慕她能以低成本換取高質量生活，「幾好呀，人各有志，有啲人鍾意喺香港住，有啲喺外國，甚至有啲喺大陸，只要舒舒服服冇乜壓力生活其實已經幾好，喺澳洲住求其搵一份工都兩萬幾三萬，有時星期五返半日，之後都係周圍同朋友揸車周圍去玩咁幾好呀，住就係萬幾同埋差唔多1000尺」、「其實人生係自己嘅，自己過得舒服就好，根本唔洗唸其他人點睇」、「做咩工咁好高pay，仲高pay過香港，除咗同香港學生上網課，我真係諗唔到」。