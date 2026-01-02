怪奇物語5｜搶鏡怪雞妹Robin背景超狂　爸媽是巨星　劇外美照曝光

瑪雅霍克（Maya Hawke）出身演藝世家，父母分別是荷里活巨星伊芬鶴基（Ethan Hawke）與奧瑪花曼（Uma Thurman），堪稱「超級星二代」，但她憑藉自身實力，以Netflix影集《怪奇物語》（Stranger Things）走紅全球，成功走出父母光環。



她近日受訪時也大方談起「星二代」身分，直言確實有優勢，卻並非外界想像的資源或機會：

而是不必每件事都從跌倒再慢慢學起。

瑪雅霍克自2019年加入《怪奇物語》第3季，在劇中飾演冰淇淋店打工妹「蘿蘋」（Robin），角色原本只是配角，卻因討喜表現與人氣暴漲，戲份逐季加重，成為影集不可或缺的重要角色之一。

即便擁有星二代背景，她在片場始終保持謙遜，也以自然真誠的演出圈粉無數。

現年27歲的她透露，其實父母早在她加入劇組前，就是《怪奇物語》的忠實觀眾：

他們知道我接到這個角色時，真的超級興奮。

她笑著分享一段家庭趣事，表示曾和媽媽一起追看第4季，沒想到媽媽突然轉頭對她說：「妳再也不會這麼可愛了。」一句話讓她哭笑不得，也展現母女之間親密又幽默的互動。

看看Netflix《Stranger Things怪奇物語》外的Maya Hawke瑪雅霍克：

面對外界對「星二代」的討論，瑪雅霍克並未閃躲，而是選擇坦率回應。她直言，自己確實享有某種程度的優勢，但那並不代表不用努力或不必試鏡：「真正的差別在於，父母能給我很多建議，讓我少走冤枉路。」

她也坦承，自己花了一段時間才願意真正聽進父母的意見，但後來發現這些建議非常受用：「他們教的不是怎麼演戲，而是怎麼在片場生存。」包括如何為自己發聲、如何保護自己、如何與人合作、如何成為團隊中值得信任的一員：

我真的非常感激他們給我的這些建議。

影集《怪奇物語》最終季大結局已於1月1日播出。

