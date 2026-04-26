《怪奇物語5》Eleven「全程底褲外穿」背後故事曝光　向經典致敬

《怪奇物語》（Stranger Things）最終季已正式畫下句點，但幕後花絮仍持續引發討論。服裝設計師艾美帕里斯（Amy Parris）近日接受《SFX》雜誌專訪，首度揭露一段鮮為人知的幕後插曲：女主角米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）起初對第五季中「11 號」（Eleven）的標誌性造型相當抗拒，甚至需要多方說服才點頭接受。這套造型靈感直接來自 1985 年的經典冒險電影《龍兄虎弟》（The Goonies），而整個協商過程，意外成為塑造最終季視覺風格的關鍵一役。



《怪奇物語》米莉芭比布朗 Millie Bobby Brown 為何「內褲外穿」？

艾美帕里斯從第三季起便接手《怪奇物語》的服裝設計工作，深知要在「歷史還原」與「演員舒適度」之間取得平衡有多困難。第五季的故事時間線極為壓縮，8集劇情僅涵蓋短短幾天，這意味著米莉必須在整季拍攝期間幾乎全程穿著同一套造型。

Millie Bobby Brown這套造型靈感直接來自 1985 年的經典冒險電影《龍兄虎弟》。（《怪奇物語5》劇照）

女主Millie Bobby Brown日常照：

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帕里斯為 11 號設計的這套服裝，靈感來自《龍兄虎弟》中由佐斯布連（Josh Brolin）飾演的角色「布蘭德」——一件合身上衣搭配紅色短褲，充滿濃厚的 1980 年代運動風格。帕里斯在採訪中坦言：

我加入了那條紅色短褲，就是在向《龍兄虎弟》裡的佐斯布連致敬，我超愛這個設計。

然而米莉對這套搭配的第一反應並不熱情，她私下向劇組提出了疑慮，認為造型在視覺上可能過於突出，甚至影響角色的整體氣質。

Millie Bobby Brown造型（《怪奇物語5》劇照）

帕里斯隨後與製作人達菲兄弟（Duffer Brothers）展開討論，從多個角度說明這套造型的必要性：它不僅符合 1985 年的時代背景，在長達數月的拍攝過程中穿著也相對實用，更重要的是，這個視覺設計能讓觀眾的目光聚焦在角色本身，而非演員的個人形象。

最終，米莉接受了這個說法，這套造型也順利定案。

Millie Bobby Brown對這套搭配的第一反應並不熱情，她私下向劇組提出了疑慮，認為造型在視覺上可能過於突出，甚至影響角色的整體氣質。（《怪奇物語5》劇照）

一度抗拒、最終卻成功致敬經典

訊息一出，粉絲對這段幕後故事的反應相當熱烈。許多人表示，正是這套帶有《龍兄虎弟》致敬意味的造型，讓 11 號在最終季中呈現出一種既懷舊又充滿力量的獨特氣場。事實上，米莉對自身形象的在意並非首次浮上檯面——她在現實生活中同樣對造型有相當高的要求。就在 3 月 26 日，她剛在 Instagram 上為自己創立的品牌「Florence by Mills」發布最新宣傳照，身穿藍色抹胸上衣搭配低腰迷你裙，Y2K 風格十足，留言區被粉絲的讚美淹沒。

Millie Bobby Brown剛在 Instagram 上為自己創立的品牌「Florence by Mills」發布最新宣傳照，身穿藍色抹胸上衣搭配低腰迷你裙，Y2K 風格十足。（Instagram@milliebobbybrown）

兩相對比之下，戲裡被說服接受 80 年代復古風、戲外主動展現時尚品味的米莉，讓外界更好奇她在造型選擇上的個人堅持究竟從何而來。《怪奇物語》第五季共 8 集，已於 2025 年底在 Netflix 全數播畢，為這部橫跨近 10 年的科幻神劇正式畫上句號。

而這套曾讓米莉一度抗拒、最終卻成功致敬經典的 11 號造型，相信會在劇迷心中留下深刻印記，成為整部劇最值得回味的幕後故事之一。

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