吃拉麵發出聲音已成歷史？日本年輕人爆吸力危機　牙醫揭背後原因

吃日本拉麵、蕎麥麵時發出「𠽌𠽌聲」（吸麵聲），一直被視為當地獨特的飲食文化。然而日本電視台節目《ZIP！》近日製作專題，發現越來越多日本年輕人竟然「不能吸麵」，食麵時只能用筷子慢慢把麵條夾進嘴裏，而背後原因竟與近年流行的飲食習慣息息相關！



日本節目揭發現時不少年輕人食麵難再發出「𠽌𠽌聲」，只能靠筷子將麵條夾入口。（《ラーメン大好き小泉さん》劇照）

軟食普及致口周肌肉退化

據日媒《smart flash》報道，節目也邀請牙科醫生進行連線，指出由於當今年輕人流行吃如超鬆軟鬆餅、甚至主打「可以用喝的蛋包飯」等軟糯美食，大大減少日常咀嚼次數。

久而久之，口周肌肉力量變弱，直接影響了吸入麵條時的嘴唇與口腔吸力。節目更請來被稱為「吸麵專家」的主播水卜麻美親自示範如何吸麵，傳授吸麵技巧。

節目更請來被稱為「吸麵專家」的主播水卜麻美親自示範如何吸麵，傳授吸麵技巧。（《ZIP！》節目截圖）

吃麵不發出聲音或成未來新標準

雖然「吃拉麵時應否發出聲音」已是老生常談的問題，對此有美食作家分析指出，將麵條與空氣一同吸入能更好地品嚐香氣與溫度，連同店內迴盪的吸麵聲都是麵食料理的精髓，但除日本之外不少國家都將發出聲音用餐視為不禮貌。

隨著訪日遊客大增，加上年輕一代接觸外國文化增多，不少年輕人開始認為「吃麵不發出聲音」反而比較優雅。吃麵不吸麵，未來隨時會成為日本新飲食標準。

有牙科醫生指現時年輕人「不能吸麵」與飲食習慣改變有關。（《ラーメン大好き小泉さん》劇照）

網民激辯：維持傳統 vs 實用潔癖

關乎應否吸麵的討論亦在網上發酵，支持吸麵的一派認為，這不僅是日本傳統，更是將麵食美味發揮至極致的科學智慧，同時對年輕人肌力退化表示憂慮：

「吸麵能產生毛細現象，將適量湯汁附著在麵條上帶入口中，科學上是最美味的食法」



「吸著吃麵是一項高超技巧呢，靈巧的日本人做起來顯得很俐落」



「年輕人因為整天吃軟食，導致嘴唇周圍肌肉退化，想起都覺得可怕」



支持傳統者認為吸麵能帶入湯汁與香氣，發揮麵食的科學美味。（《ラーメン大好き小泉さん》劇照）

另外，有主張無需強求吸麵的網民反駁，指出強行吸麵容易弄髒衣服甚至滋擾他人用餐：

「我自己明明懂得吸麵，但好討厭麵條彈起甩到衣服濺到湯汁」



「自從改掉吸麵習慣後，穿白衫吃咖喱烏龍麵都再無壓力」



另有網民認為吃麵隨心即可，因應場合彈性調節更符合現代禮儀。（《ラーメン大好き小泉さん》劇照）

但仍有不少人指出用餐本應隨心，甚至跟隨場合調節：

「最重要是懂得看TPO（時間、地點、場合），不是非得發出聲音不可，更沒有必要互相指責對方是『退化』或『難看』」



「吃麵時要吸還是不吸，只要不至於讓他人感到不快，順其自然就好」

