鬼月｜9.10鬼門關玄學家揭3大禁忌！3生肖財運開　屬豬有意外之財

農曆七月即將步入尾聲，9月10日正式迎來「鬼門關」，日前台灣知名命理師小孟老師提醒，雖然關門前有三大生活禁忌務必切記，做錯隨時招惹「朋友仔」留連。不過關門後亦是運勢翻盤的好時機，有3個生肖更獲幸運眷顧，財運不降反升！



命理師提醒鬼門關前切記避開3大禁忌，關門後更有3個生肖財運逆勢大爆發。（Facebook@小孟老師星座塔羅牌之清水孟）

鬼門關象徵陰陽交界的暫時結束，小孟老師亦在個人Facebook專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」中發佈影片，提醒大家家中有些常見物品在關門前務必提前收好，以及當天的言行習慣亦要格外留神！

鬼門關3大禁忌

切忌外露磁鐵：磁石貼帶有磁性與磁場，在鬼門關前較易吸引並積聚陰氣，家中如冰箱貼或磁石擺設宜暫時收納妥當。

鬼門關3大禁忌之一——切忌外露磁鐵。 （Unsplash圖片）

切忌擺放公仔：人形娃娃、毛公仔或雕像等，在陰陽交界之際容易讓靈體附着在內，建議床頭或客廳的公仔盡快放入櫃中。

切勿講「再見」：鬼門關當天絕對不能隨口說再見，否則容易讓殘留的靈體誤以為你想相約再聚，順勢跟過來或折返。

關門後3大生肖財運大開

雖然鬼門關帶有肅殺氣氛，但隨之而來的能量轉向，反能為部分生肖帶來極強的財氣與貴人運。

第三名：屬雞 - 正財運旺盛

屬雞的朋友只要在職場上肯付出努力，就一定能獲得相應的回報。期間更會遇到貴人大力相助，爭取升職加薪的成功率極高，正財運持續穩步上揚。

屬雞的朋友會有貴人提攜，正財運穩步上揚。圖為歌手炎明熹。（IG@yiminghay）

第二名：屬豬 - 意外之財

屬豬的朋友在鬼門關後迎來貴人運與財運雙雙爆棚，有很大機會獲得意料之外的資財或全新生財門路。最特別的是，身邊最大的貴人正是自己的另一半，對方將成為你旺財旺運的最佳助手。

屬豬迎來貴人與財運雙爆發，身邊另一半更是最強的旺財助手。圖為歌手盧瀚霆。（IG@ansonlht）

第一名：屬猴 - 偏財運爆發

屬猴的朋友鬼門關後偏財運與投資運極為強勁！這波財運多半來自身邊認識的人，會有朋友或舊識主動向你提供不錯的賺錢門路、優質的投資標的或其他生財方法，讓你財源廣進！