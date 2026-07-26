渡部穗乃是成人界新人天花板？出道作曾力壓瀨戶環奈　獲銷量冠軍

近期在業界橫空出世的重量級新人渡部穗乃（渡部ほの）在還未出道前就掀起話題，出道後更在銷量上奪得佳績，因為她不僅是位語言學霸，同時還擁有與瀨戶環奈的同樣身材與資歷，是位相當不簡單的狠角色！



瀨戶環奈強勁對手「渡部穗乃」降臨AV界！

現年僅20歲的渡部穗乃2025年7月份先是以寫真偶像身份亮相，憑藉170公分身高和豐滿J級身材很快廣受矚目。

渡部穗乃（渡部ほの）（X@watanabe_h0n0）

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後續她宣布轉戰AV出道，不僅亮眼外型吸睛，從小就讀語言學校還精通英文、韓文與意大利語，甚至書法、花道和鋼琴也都是她的專長，同時兼具顏值與內涵，可謂是AV界超級新星與、學霸級女優。

渡部穗乃將成為下一位新人天花板！？

渡部穗乃出道作（神秘數字：SONE-969）推出後曾力壓瀨戶環奈成為銷量冠軍，究竟渡部穗乃日後能否持續維持此人氣與氣勢？

成人娛樂觀察家【大稻埕男優】樂觀其成：為了證實片商沒有在說謊，一開始就直接來一個各國語言展示，整個硬體條件絕對贏過許多新人，但要挑戰NO.1還有成長空間，尤其胸型以及身材比例會是觀眾比較在意的部分，但出道就一打二個人還是給予高度評價，值得大家持續關注下去！

截稿至今更新，渡部穗乃目前持續穩定於S1發片，近來較多學生片企畫主題，雖然演技尚須加強，不過超狂的體態還是讓人驚艷阿！2026 TRE更一舉以大會女優身分出席，展現出這波新生代的接班的實力！

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