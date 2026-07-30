世界級體操選手相音紗奈轉戰AV女優　曝曾在選手村用盡10盒安全套

片商MOODYZ迎來25週年，再度祭出重量級新星「相音紗奈（相音さな）」，消息一公開便掀起粉絲熱議。



官方不僅以「超高性慾新人」作為宣傳亮點，更強調她擁有競技體操選手背景，憑藉驚人的柔軟度與運動底子，被外界看好能在作品中展現與眾不同的魅力！

相音紗奈（相音さな）（X@Aine_sana6）

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相音紗奈為前體操選手！

相音紗奈以MOODYZ專屬女優身份正式出道，過去她曾是競技體操選手，不僅在青少年賽事中締造亮眼成績，更曾站上世界級賽場，擁有相當完整的運動員資歷。

儘管身高僅145厘米，卻擁有G罩杯的火辣曲線，形成童顏與豐滿身材的強烈反差，讓她一亮相便吸引大量目光，同時官方更表示，她與眾不同的是優異柔軟度與核心控制能力，讓人相當期待作品能解鎖何種高難度動作。

相音紗奈曾在選手村用光10盒安全套！

除了運動員背景外，相音紗奈最受討論的，莫過於官方宣傳中提及的「曾在選手村用掉10盒安全套」話題，這位超高性慾新人告別體操生涯後，選擇投入成人影視產業，希望以全新的身分挑戰新舞台；同時隨著MOODYZ25週年宣傳之際，相音紗奈未來能否延續話題熱度、躍升為新一代人氣女優，也成為業界與粉絲關注焦點。

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