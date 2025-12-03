前頂級日本AV女優突現身台灣九份 直接「脫了」曬魔鬼身材
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
前日本頂級女優小宵虎南（小宵こなん）雖然已於今年2月引退，但依舊保持超高人氣，並經常透過社群媒體與粉絲互動。
其中，她在12月1日曬出一系列出遊美照，結果背景正是台灣新北市九份，並親自用中文預告「明年還會來」。
更多小宵虎南的照片：
+35
小宵虎南現身九份 預告明年再赴台
小宵虎南昨日突然在個人Instagram上傳一系列美照，內容為她近日前往九份旅遊時的點點滴滴，只見她身穿淺色細肩背心，並將黑色外套稍微脫下、露出美肩，同時襯托出她傲人的魔鬼身材。
值得一提的是，小宵虎南除了美照連發，還非常有誠意地用中文寫下：
2025年的最後一期台灣的回憶，我明年還會來！
貼文曝光迄今不到一天時間，就已經吸引超過3.4萬人按讚，粉絲們也紛紛留言表示：
「我愛日本」
「記得到瑞芳美食節吃牛肉麵看看喔」
「歡迎常來台灣」
「可以來台灣拍溫泉youtube嗎」
「明年大歡迎」
事實上，小宵虎南這次赴台，主要是為了參加粉絲見面會，儘管她已於今年2月卸下女優身分，但仍非常活躍於YouTube、Fan Club等平台，同時還會參加cosplay及DJ活動，展現全方位的實力與魅力。
TOP女神台北感謝祭｜14位女優夢幻集結 32歲高橋聖子領頭出席引退多年日本女優「突被父母發現拍過AV」緊急這樣做滅火：超尷尬AV界「最美主播」9月底光榮引退 結束8年AV生涯澳門最後公開活動日本AV女優「公開招聘軟飯男」秒收400私訊！揭月薪及被包養條件
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】