前頂級日本AV女優突現身台灣九份　直接「脫了」曬魔鬼身材

前日本頂級女優小宵虎南（小宵こなん）雖然已於今年2月引退，但依舊保持超高人氣，並經常透過社群媒體與粉絲互動。



其中，她在12月1日曬出一系列出遊美照，結果背景正是台灣新北市九份，並親自用中文預告「明年還會來」。

小宵虎南現身九份 預告明年再赴台

小宵虎南昨日突然在個人Instagram上傳一系列美照，內容為她近日前往九份旅遊時的點點滴滴，只見她身穿淺色細肩背心，並將黑色外套稍微脫下、露出美肩，同時襯托出她傲人的魔鬼身材。

值得一提的是，小宵虎南除了美照連發，還非常有誠意地用中文寫下：

2025年的最後一期台灣的回憶，我明年還會來！

貼文曝光迄今不到一天時間，就已經吸引超過3.4萬人按讚，粉絲們也紛紛留言表示：

「我愛日本」

「記得到瑞芳美食節吃牛肉麵看看喔」

「歡迎常來台灣」

「可以來台灣拍溫泉youtube嗎」

「明年大歡迎」



事實上，小宵虎南這次赴台，主要是為了參加粉絲見面會，儘管她已於今年2月卸下女優身分，但仍非常活躍於YouTube、Fan Club等平台，同時還會參加cosplay及DJ活動，展現全方位的實力與魅力。

