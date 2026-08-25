日本名張毒葡萄酒案5死　疑犯關43年喊冤病逝　家屬曾9度申請再審

2015年10月4日，一名名為奧西勝的死刑囚因病在監獄中去世，他在監獄中被關了43年，這之間他的家人曾經提出多達九次的再審請求，讓這起案件以「第二帝銀事件」在日本社會中引起熱烈討論。今天，就讓我們來看看這起「名張毒葡萄酒事件」吧。



葡萄酒中帶有毒藥，發生在偏遠村落的毒殺事件

在三重縣名張市與奈良縣山邊郡交界處，有個名叫葛尾的小聚落，1961年3月28日，當地的農村生活改善社團「三奈會」正舉辦例行的年度大會，總共有12名男性與20名女性參加。在酒席間，男性飲用清酒，女性則飲用葡萄酒，沒想到喝了葡萄酒的17名女性，在宴席後都出現了急性中毒症狀，更造成了5人死亡。

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警方很快針對此事進行調查，由於未飲下葡萄酒的人並沒有產生中毒症狀，他們檢驗了葡萄酒的成分，並發現其中混入了農藥。在聽取了「三奈會」男性的證詞時，警方發現一名叫奧西勝的男性的妻子以及情人都因中毒而亡，警方認為，他為了一口氣解消這複雜的三角關係而決定下毒，直到4月2日都主張是妻子下毒的奧西，在4月3日卻做出了混入農藥的自白，並遭到警方逮捕，但在之後的偵訊時，卻又否認了自己的犯行。

從「無罪」到「死刑定讞」

儘管如此，檢方還是將奧西勝送上了法庭，在訴狀上，奧西承認了與被害者之間的三角關係、購入農藥以及搬運葡萄酒等事實，但全盤否認自己的犯行。一審法院沒有否認奧西的自白，但從目擊證詞與犯罪時間，到葡萄酒瓶蓋上的齒痕與奧西的自白有所矛盾的情況下，以證據不充分為由在一審宣判無罪，檢方也繼續提出上訴。

但在二審名古屋高等法院，卻完全採信了奧西勝的自白，並認為目擊證詞，瓶蓋上的齒痕等等皆足以採信，判決奧西死刑，辯方也很快地再次提出上訴。辯方主張，第二次審判的證據判斷有誤，應以一審的事實認定為準，然而，最高法院認為事實認定錯誤並非合法的上訴理由，駁回了上訴的申請，1972年7月5日，奧西正式判決死刑定讞。

持續堅稱無罪的犯人，反倒讓家族遭到「村八分」

奧西勝與律師團在判決定讞後，仍然持續提出再審請求，儘管2005年曾決定再審，但在決定再審的法官被更換後，再審又再次被駁回。2015年10月4日，奧西勝在監獄中去世，相信他無罪的家人們，在他死後仍然持續地提出再審請求，希望能還他清白。

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據說在奧西勝被宣判死刑定讞的時候，他的故鄉葛尾聚落響起了歡呼聲，被媒體形容為「異樣的喜悅」。在奧西被逮捕的時候，村莊內因為犯人被特定，而開始討論該如何支援奧西的家族，但在奧西勝突然否認犯行後，村莊的態度卻突然轉變，他們開始歧視迫害，並對奧西家實施了「村八分」，也讓奧西家搬離了葛尾地區，對於當時的村民來說，若是奧西被證實無辜，也就代表約100人左右的村民中藏著一個兇手，這樣的恐懼讓他們不願接受，對於村民來說，有一個確定的兇手，才是最重要的事情。

事件能否迎來翻轉

「名張毒葡萄酒事件」被大部分律師團體認為可能是冤案，也有許多無法確證的疑點，但在物證難以取得，人們又很希望有個確定的犯人的情況下，證據性薄弱的自白就此成為了最大的定罪證據，直到2026年，奧西的家人都仍然提出再審請求，至於是否能夠贏來翻轉，也只能等待時間告訴我們答案了吧。

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