港媽中齊西斜+頂樓地獄組合！呻太熱瞓唔到　專家教3招低成本自保

夏日酷熱天氣持續，本港連日高溫難耐，日前氣溫更一度打破歷史紀錄。天文台指廣東天氣極端酷熱，今日（12日）正午時分多處地區氣溫已飆升至35度左右。在高溫籠罩下，如果住宅正中地獄座向，開住冷氣都隨時變焗桑拿。日前有港媽在社交平台崩潰發帖，指家中冷氣開到16度依然熱到難以入睡，甚至連女兒都熱到發脾氣。帖文隨即引發無數苦主共鳴，紛紛熱議頂樓與西斜單位的吸熱程度，並各出奇謀分享低成本降溫自救法。



冷氣配風扇依然熱到難以入睡，港媽崩潰發帖勸世切勿揀「西斜加頂樓」單位。（Threads@petrichor.beaute 授權轉載）

港媽勸世：揀樓千祈唔好揀西斜與天台

日前有網民在Threads發文指深夜將房內冷氣開到16度配三格風，依然熱到完全無法入睡，連女兒都「熱到除晒衫喺度發憫憎」。最後要把風扇搬入房兩樣一齊開，才勉強搞定，令她十分崩潰，並勸世：「各位揀地方住千祈唔好揀西斜/天台，我仲要齊哂兩樣，仲要熱到幾時！」

她隨後補充，自己半年前才特意換了1.5匹的新冷氣，上一期電費單更收到$3000，沒想到在極端高溫下依然「唔夠涼」，無奈嘆熱成這樣實在太耗電。

有網民表示住中頂樓加西斜的地獄座向，夏天室內溫度居高不下，放工回到家中宛如焗爐。（《小森林》劇照）

網民共鳴分享苦主心聲

帖文引來大批苦主同熱心網民熱烈討論，大家一致認同頂樓加西斜簡直是吸熱噩夢。不少人指出樓主買1.5匹冷氣根本不夠，「你冷氣機唔夠力較幾多度都冇用」，過路人紛紛表示這種雙重打擊的單位至少要2匹至2.5匹大機先壓得住熱氣。更有苦主分享極端高溫下的誇張狀況，指「琴(尋)晚冷氣開21度，間房31度」，甚至有人試過冷氣一直開也不夠涼，以前住類似單位一個暑假電費竟高達五千幾蚊，笑言「諗返都覺得自己CLS」。

此外有不少人感歎「千金難買向南樓係真」，有正南或東南單位住戶表示家中採光舒適且極之通風，傍晚才需要開冷氣，甚至「夜晚校25度+風扇就OK，電費從來唔過1000」；相反西斜兼頂樓「放工返到屋企好似入咗焗爐咁」，還要每日開20小時冷氣，隨時增加電費負擔。

網民大推在窗戶貼上防曬隔熱膜並配合防 UV 窗簾，能有效阻擋太陽直射入屋的熱氣。（《晝顏》劇照）

網民強推5大頂樓西斜自救法

面對難以改變的房屋座向，大批熱心網民亦提供多個低成本的實用降溫妙招，幫樓主救急：

1. 加貼隔熱膜與防護窗簾

許多網民大推窗戶隔熱，「試吓貼3M隔熱膜」、「淘寶訂製隔熱鋁膜，開冷氣10分鐘就涼！」，再配合防UV窗簾，能顯著阻擋太陽直射入屋的熱氣。

在窗戶貼上防曬隔熱膜並配合防UV窗簾，能有效阻擋太陽直射入屋的熱氣。（Unsplash圖片）

2. 天台加遮與灑水降溫

如果住頂層，可在天台擺放大型遮陽傘、加蓋防熱網或進行種植。亦有網民分享「傍晚在天台灑水有助降溫」，能有效帶走積聚的熱輻射。

3. 提早開冷氣＋配合循環扇

有網民教路，冷氣要在「早上9點間屋未熱之前就開24度」，並在對角擺放循環扇，全日保持空氣對流；亦可安裝百位數成本的「風扇燈」，雙管齊下能讓全房快速散熱。

配合循環扇或風扇燈使用，能加快全房空氣對流，幫助冷氣迅速帶走室內熱氣。（資料圖片）

4. 風扇旁邊放冰包、涼墊

有網民建議可以參考歐洲面對熱浪的做法，可以在風扇旁邊放置冰包吹出冷風，或鋪上涼墊幫助身體降溫。

5. 減少室內熱源

日間一定要把遮光窗簾拉緊；同時高溫天氣時儘量避免高溫開火煮食，網民笑言「無咩事唔好入廚房」，減少室內額外產生的熱源。

6. 極熱單位可考慮「定頻冷氣」

有網民分享選機心得，表示西斜頂樓可考慮「買定頻機代替變頻機」。因為定頻冷氣能以最大功率持續穩定輸出，對於極度吸熱的單位來說，製冷與壓制熱氣的效果反而更直接。

網民聽取建議在天台灑水，並同時開啟廳房冷氣與風扇，終於成功降溫。（《她的私生活》劇照）

實測天台灑水＋雙冷氣成功降溫

樓主聽取了大批熱心網民的建議，當晚即刻行動自救。翌日亦更新好消息，表示「上咗天台灑水，廳同房兩部冷氣keep住開，房再加埋風扇」，室內溫度終於顯著下降，感到涼爽許多，並感謝網民「終於都涼返啲，感謝大家嘅意見，有覺好瞓了！」

除網民集思廣益，早前台灣林口長庚醫院護理師譚敦慈亦提醒大家，室內通風不良亦有中暑風險，若出現頭暈、大量流汗或噁心應立即降溫。自身亦住西斜樓的她，分享3招實用室內散熱防暑妙招：

1. 濕布擦地＋循環扇：她透露自己回到家中可以會用濕抹布輕擦地板，再開循環扇，利用水分蒸發迅速帶走室內積聚的熱氣。

2. 日間遮光、傍晚散熱：白天陽光猛烈時拉上窗簾阻擋熱能，傍晚太陽西落後再打開窗簾，讓熱氣自然散發。

3. 定時補充常溫水：醫師表示防暑的核心在於補水，但切忌等到口渴才狂灌。建議定時定量飲用常溫水或溫開水，既能促進新陳代謝，亦不會刺激腸胃或破壞體溫調節。