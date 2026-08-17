外勞保安晒19K薪金單！月做324小時掀搶飯碗論戰　網民揭3大疑惑

近年香港擴大輸入外勞，涵蓋保安、建造及餐飲等基層行業，不少本地打工仔擔心飯碗不保。日前有網民轉發一則內地抖音帖文，一名自稱來港外勞保安公開其6月份薪金單，憑藉極長工時與過萬月薪引爆熱議。更有不少眼尖網民在核對數據後，發現該薪金單有不少破綻，質疑單據的真實性！



有網民轉發外勞保安工資單，慨嘆：「你哋點夠外勞玩啊？」（Facebook群組「裁員炒人消息關注組」截圖）

薪金單明細曝光 月工作324小時

日前有網民在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」轉發一則抖音帖文截圖，並慨嘆：「你哋點夠外勞玩啊？」

根據該名外勞保安在抖音發布的帖文顯示，其當月工作行程安排得相當緊密，2026年6月內基本工作25天，累積基本工作時數為243小時，另外再加上高達81小時的加班（OT）時數，單月總工作時數長達324小時。在薪酬計算方面，其底薪為HK$17,967.00，加上HK$1,197.80的加班費後，當月總工資達到HK$19,164.80，在扣除HK$958.24的強積金供款後，最終實得工資為HK$16,409.86。

改名外勞保安於抖音晒出的2026年6月薪金單，顯示單月總工時高達324小時，實得工資為HK$16,409.86。（抖音截圖）

網民掀兩極論戰

帖文引起大批網民熱議，不少網民認為認為外勞極肯拼搏、能接受每日10多個小時的極長工時，變相拉低了整體勞工待遇與薪酬，「1個月返足324小時，每日返10幾小時，香港人邊夠佢哋頂」、「唔係本地人不肯做，係僱主用呢種工時同待遇請外勞，變相令本地人冇得加人工」，更有網民直言保安及餐飲業最易被取代，勸大家「早啲轉行」。

此外，亦有網民分析外勞在內地生活成本較低，來到香港扣除食宿仍有上萬港幣純利，自然願意拼搏。

薪金單顯示該名外勞保安於6月份基本工時達243小時，另加81小時加班，單月總工時高達324小時。（《回魂夜》劇照）

另有網民表示現時內地就業市場緊張，外勞來到香港會分外珍惜工作機會，「聽教聽話又聽講，何樂而不為」。相反，對比某些本地基層員工要求過高但態度欠佳，「香港人要高人工先肯做低技術工作，態度又唔好」、「市場上搵唔到合適嘅本地人，企鵝、訓覺、鬧客都唔敢炒，先至需要請外勞」。

細心網民核對發現，薪金單總金額扣除強積金後，實得工資憑空少了$1,797。（《金宵大廈》劇照）

薪金單據3破綻

同事有眼尖的網民仔細核對單據細節後，發現數據與條款有3大令人費解的漏洞.

1. 金額計算不對路

單據顯示當月總工資為HK$19,164.80，扣除HK$958.24的MPF後，理論上實得工資應為HK$18,206.56，但單據上顯示的實得工資卻僅有HK$16,409.86。網民質疑「19,000扣1,000得返16,000係咩玩法？」，懷疑暗藏未列明的中介費、食宿扣款。

2. 質疑外勞身分為何要供MPF

多名網民對單據上出現強積金扣項感到疑惑，「外勞有MPF咩？」、「外勞要供老強？」，認為這與一般的外勞僱傭常規不符。

3. 假期天數對不上

亦有網民針對單據頂部的假期劃分（如6月休4+2天）提出質疑，指出「6月唔係得一日端午節假期咋咩？」，認為單據上的假期與出勤記錄對不上。

薪金單明細顯示當月底薪為HK$17,967，加班81小時，扣除強積金後實得金額被網民質疑數字對不上。（《愛回家之開心速遞》劇照）

據《香港01》報道，政府放寬「補充勞工優化計劃」涵蓋26個非技術或低技術工種後，截至去年12月，該計劃累計接獲逾2.25萬宗申請，涉及超過17.1萬名外勞。保安業亦是輸入熱門，至今已有超過5,000名外勞保安申請獲批，截至今年2月底，已有約2,000名外勞保安正式抵港投入工作。

外勞也需要供強積金？

而對於外勞是否供MPF，主要視乎受僱年期。若外勞持工作簽證來港，且整段受僱期不超過13個月（或已參與海外退休保障制度），可獲豁免供款；但若在港實際受僱期超過13個月，僱主便必須依法為其安排參加MPF，僱主與僱員各供款5%。

現時一般輸入外勞的合約期多為2年（24個月），已超過13個月的豁免期，因此上述外勞保安單據上按總薪金扣除5%MPF（$19,164.80 × 5% = $958.24）完全符合法律規定。

外勞住宿相關法例

根據標準僱傭合約及政府規定，僱主必須為外來勞工提供符合規定的居所，如選擇安排勞工在香港外勞住宿居住或安排勞工在內地的外勞住宿居住，則可從員工薪金中扣除住宿費，扣除上限為該月薪金的10%或實際住宿成本（以較低者為準）。所以網民疑惑憑空少了的$1,796.70後恰好就是扣除後的10%法定住宿費。

資料來源：香港僱主外勞配對會