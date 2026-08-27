慳電｜隨手關燈不一定省電！專家揭背後真相：用錯燈具反而更耗電

從小到大，我們都被教育「離開房間要隨手關燈」，但這項美德在現代科技下是否依然成立？隨著照明技術從傳統螢光燈轉向LED，省電的邏輯已經悄悄改變。根據台灣經濟部能源署表示，關燈是否能真正省錢，必須先判斷你家燈具的種類。若是傳統省電燈泡，頻繁開關不僅可能不省電，還會縮短燈管壽命，導致「省了電費、賠了修繕費」的窘境。



為什麼LED燈具隨手關燈最省電？

目前居家照明的主流趨勢已全面轉向LED（發光二極體）。與過去的照明設備相比，LED具備壓倒性的能源優勢：

1. 能源效率驚人：根據台灣《經濟部能源署》數據，LED燈泡的能源效率比俗稱的「省電燈泡」高出6成以上；LED燈管也比螢光燈管節能達5成；

2. 低耗電特性：LED的耗電量約僅為傳統燈具的1/4；

3. 無啟動負擔：LED燈具不存在早期螢光燈管（省電燈泡）啟動瞬間的高耗電問題。



使用LED燈具時，只要離開不使用，隨手關燈絕對能達到最直接的節電效果。

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省電燈泡「頻繁開關」反而更傷錢？

許多人家中仍在使用「省電燈泡」或傳統螢光燈管。這裡需要釐清一個觀念：省電燈泡其實是螢光燈的一種（鎮流器內藏式螢光燈泡），當年是相對於「鎢絲燈泡」更省電而得名，但在今日看來已非最節能選擇。

針對這類傳統燈具，隨手關燈反而有兩大隱憂：

1. 瞬間湧入電流：螢光燈具在啟動瞬間會產生一般點燈5至40倍的湧入電流。以一支40W燈管（連同鎮流器共約50W）計算，啟動0.4秒所消耗的電量（約0.000028～0.000224度），相當於連續點燈2至16秒的電量。

2. 縮短燈具壽命：頻繁切換開關會導致燈管壽命急劇下降。當你省下的微薄電費不足以支付更換燈管的耗材費時，節能行為反而變成一種經濟負擔。

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離開多久要關燈？

既然知道了不同燈具的特性，我們該如何執行省電策略？專家給出了具體的建議時機：

LED燈具：離開即關燈，無需猶豫。

省電燈泡/螢光燈管：考量到關燈省下的電費與增加的換燈成本，一般建議離開時間超過3分鐘以上，隨手關燈才具備真正的節能效果。若只是短暫離開（如進出拿東西），則維持點燈反而更符合經濟效益。

儘管LED與省電燈泡價格相近，但其更高的能源效率與更長的光源壽命，使其成為現今最受鼓勵的照明方案。與其糾結幾分鐘要不要關燈，不如將家中的老舊螢光燈具更換為LED，這才是從根源節省電費的最優解。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：隨手關燈真的能省電！專家曝「1種燈」千萬不要常開關，電費更貴、燈泡還容易壞】