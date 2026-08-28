年輕人最想居住城市排名2026｜4亞洲城市入榜！GenZ大讚冠軍最FUN

知名旅遊雜誌《Time Out》日前公佈「2026全球Z世代最佳城市」榜單，深入訪問全球數千名30歲以下年輕人，發現大家選擇居住城市時不再只看夜生活同酒價，日常幸福感、高CP值同社區歸屬感才是留住Z世代的關鍵！

「2026全球Z世代最佳城市」調查發現日常幸福感、高CP值同社區歸屬感才是留住Z世代的關鍵。（Unsplash圖片）

2026年全球最適合Z世代的20大城市

1. 日本東京

2. 葡萄牙波圖

3. 澳洲墨爾本

4. 英國愛丁堡

5. 中國上海

6. 美國紐約

7. 丹麥哥本哈根

8. 德國柏林

9. 西班牙華倫西亞

10. 泰國曼谷

11. 意大利拿玻里

12. 南非開普敦

13. 波蘭克拉科夫

14. 韓國首爾

15. 法國巴黎

16. 希臘雅典

17. 墨西哥墨西哥城

18. 巴西里約熱內盧

19. 加拿大溫哥華

20. 奧地利維也納



Top3：澳洲墨爾本：文青聖地餐飲滿意度高

墨爾本的外食與餐廳氛圍獲得100%好評，97%人讚賞其文化活動。獨立戲劇、Live Music與喜劇表演每晚接力，當地近期更撥款100萬澳元支援青年藝術家創作。雖然整體生活成本不低，但平價美食與多元街區文化依然深深吸引年輕人。

墨爾本的外食與餐廳氛圍獲得100%好評。（Unsplash圖片）

Top2：葡萄牙波圖：依山傍海好風光

這座結合河流、沙灘與老街花園的古城，拿下了極高社區歸屬感評價，受訪年輕人更全數大讚波圖風景超美。當地的生活與娛樂消費物價也非常貼地（包含外食、飲酒與看展覽），如葡萄牙攝影中心等場館更是每日免費開放，濃濃人情味與極高性價比令人一試愛上。

波圖的生活與娛樂消費物價也非常貼地。（Unspalsh圖片）

Top1： 日本東京：日常幸福感爆棚

東京在日常生活樂趣上獲得一致好評！最誇張是100%受訪Z世代一致表示「可以在日常生活中找到樂趣」！憑藉著完美的公共交通與超高步行便利度勝出，平穩的住宅供給亦大幅提升宜居度。除了世界級酒吧，體育之夜、錢湯與K歌等非酒精「第三空間」大受年輕人歡迎。春季更有「Welcome Youth」計劃，讓18歲或以下青年免費參觀指定展覽，兼備便利與文化底蘊。

東京憑藉著完美的公共交通與超高步行便利度勝出。（Unsplash圖片）

熱門城市亮點：社交、戶外與生活態度

過去評估城市是否吸引年輕人，指標常集中於夜生活是否熱鬧，但本次調查指出，Z世代並非冷漠，而是渴望更低負擔、更有歸屬感的連結。能夠自在步行、親近綠意、負擔得起日常消費，並在無酒精壓力下自然結交新朋友，已成為Z世代定義「出門玩」的新態度。因此前三名，其他熱門城市亦展現出極具吸引力的生活風貌。

新型「第三空間」大熱

至於其他入圍城市的賣點，Z世代認為，愛丁堡最潮是在古老地下拱頂搞派對，治安好又住得開心；上海近期吹起精釀酒吧與「無手機社交」風潮，大家放下手機純聊天，加上平價保障房大幅減輕扎根負擔，極容易結交新朋友；柏林繼續貫徹次文化自由，跳蚤市場、讀書會，甚至深夜在便利店門口聚會都Chill到爆；曼谷則憑SongWat等文創街區開滿獨立小店，配合平價租屋，吸引大量年輕人進駐。

曼谷則憑SongWat等文創街區開滿獨立小店，配合平價租屋，吸引大量年輕人進駐。（Unsplash圖片）

戶外運動成新熱潮

戶外健康生活成為GenZ新寵。華倫西亞憑全年300日陽光，帶動海泳、跑步團與免費戶外聚會盛行；哥本哈根靠極發達單車網絡與海邊戶外泳場領跑健體風潮，連曼谷年輕人最近亦吹起跑步團與瑜伽熱，將運動與平價生活完美結合。

哥本哈根靠極發達單車網絡與海邊戶外泳場領跑健體風潮。（Unsplash圖片）

GenZ藝術體驗需求高

看展覽不再高不可攀。紐約擁有極高步行便利度與源源不絕的免費公共藝術；首爾同樣超適合漫步，聖水洞快閃潮流、安國韓屋藝文聚落與平價美食交織，結交朋友亦極為容易；哥本哈根推出「K7計劃」，讓18至27歲青年免費進出指定文化場館。