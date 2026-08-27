草間彌生逝世｜自願住精神病院逾40年！回顧波點女王6大傳奇事蹟

據日媒《47 News》報道，以色彩繽紛波點與網狀圖案享譽國際的日本前衛藝術家草間彌生，於8月14日因多重器官衰竭在東京一家醫院離世，享年97歲。這位傳奇「波點女王」一生不僅用幻覺創作震撼全球，她特立獨行、甚至稱得上「瘋狂」的人生經歷，本身就是一場前衛的行為藝術。



草間彌生美術館今日（27日）發佈訃告：「直到生命最後一刻前，仍未放下畫筆，持續探索永恆的愛與靈魂。」（IG@）

1929年出生於日本長野縣松本市的草間彌生，被譽為當代最偉大的藝術家之一。她將自10歲起因精神疾病所產生的幻覺，轉化為標誌性的密集圓點、網狀圖案與南瓜雕塑。從1950年代隻身遠赴美國紐約闖蕩，到2012年及2023年兩度與LV跨界聯乘洗版全球，再到日本香川縣直島海邊的《黃南瓜》與2022年香港M+博物館的大型回顧展，她用數十年時間建立起龐大的波點帝國，更成為全球拍賣成交價最高的女藝術家之一。

位於岸邊的草間彌生大南瓜是直島的標誌。（Benesse Art Site Naoshima）

草間彌生曾在M+舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，為草間在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，亦是M+自2021年底開幕以來首個特別展覽。（資料圖片）

草間彌生生前曾坦言：「若非為了藝術，我應該早已自殺。」她的創作風靡全世界，但對她而言，藝術只是拯救自己的唯一手段。在她華麗的波點帝國背後，人生際遇甚至比作品更具戲劇性。由隻身偷渡赴美到自願入住精神病院半世紀，一齊回顧這位傳奇大師一生中最具話題性的6個瘋狂時刻。

約10歲時的草間彌生（IG@yayoikusamamuseum）

1. 和服縫美金 破釜沉舟飛美國

1957年，28歲的草間彌生決心離開日本前往紐約發展。當時戰後日本實施嚴格的外匯管制，每人限制攜帶的出境美金極少。她私下換取大量美元百元大鈔，悄悄縫進數套和服的襯裏與衣角內。出發前，她更跑到松本市家中的河邊，將自己多年來創作的數千幅舊畫作一把火燒光，意味著破釜沉舟，帶著這批「違禁品」隻身飛往紐約闖蕩。

草間彌生背對曼哈頓天際線與作品《無限的網》（約1961年）。（IG@yayoikusamamuseum）

２. 童年陰影轉化成「軟體陽具」自我脫敏

童年時草間彌生曾被強勢母親逼去跟蹤出軌的父親，目睹偷情畫面令她留下陰影，甚至對性產生強烈恐懼。長大後為「脫敏」，她瘋狂用布料手工縫製成千上萬個「軟體陽具」覆蓋在沙發、椅子同船隻上，以直面恐懼的方式自我療癒。

草間彌生站在作品《無限鏡屋——陽具原野》之中（1965年）。（IG@yayoikusamamuseum）

3. 前衛方式抗議越戰 寫信「約」美國總統上床

1968年越戰正值高潮，草間彌生在紐約中央公園、布魯克林大橋及華爾街等地策劃了多次裸體快閃抗議。同年11月，她更撰寫了一封公開信寄給時任美國總統尼克遜，信中寫道：「我們的地球就像一個小波點……忘記你自己吧，尼克遜。只要你停止越戰，我就願意跟你上床！」這封超前衛的公開信震驚了當時保守的美國與日本社會。

草間彌生與其戶外雕塑《南瓜》（1994年）。（IG@yayoikusamamuseum）

4. 與「媽寶」大師Joseph Cornell柏拉圖絕戀

因童年陰影而對性充滿恐懼的草間，一生唯一的至愛是比她大25歲的美國前衛雕塑大師Joseph Cornell。但男方是個與強勢母親同住的「媽寶」，兩人展開了一段長達10多年的純粹柏拉圖式戀愛。有次兩人在花園擁吻，Cornell的母親竟直接提起一桶冷水潑向他們，並大鬧草間是「偷走我兒子的妖精」。1972年Cornell病逝，草間傷心欲絕患上嚴重抑鬱，此事亦成為她後來精神崩潰返回日本的導火線。

5. 硬闖威尼斯雙年展「2美元賣自戀」

在第33屆威尼斯雙年展期間，未獲得官方參展邀請的草間彌生硬闖入場。她在主展館外的草地上私自鋪設了1500個銀色塑膠鏡球，作品名為《水仙花園》。當時她穿上金光閃閃的金色和服，在現場立牌寫著「Your Narcissism for Sale（出售你的自戀），每個2美元」，甚至在現場像賣雪糕一樣賣起鏡球，搶走全場焦點，最終被大會以「商業化藝術」為由驅逐，卻成就了藝術史上的傳奇一幕。

草間在1966年在威尼斯雙年展表演《水仙花園》。（Yayoi Kusama Image）

6. 自願住精神病院49年

1973年因摯友去世與精神崩潰返回日本後，草間彌生的病情持續加重。1977年3月，48歲的她決定自願入住位於東京新宿的清和病院。隨後她在醫院正對面買下了一整棟大樓建立「草間工作室」。在過去近半世紀裡，她每天早上9點像普通上班族一樣步行穿過馬路去工作室畫畫8至10小時，傍晚再回病房休息，將瘋狂的幻覺轉化作藝術品。

草間彌生於東京工作室創作《我永遠的靈魂》系列作品（2014年）。（IG@yayoikusamamuseum）

草間彌生於泰特現代藝術館（Tate Modern）回顧展「YAYOI KUSAMA」現場與其《我永遠的靈魂》系列作品。（IG@yayoikusamamuseum）

參考資料：《BBC》、《POPLADY》、M+ Museum