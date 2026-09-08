馬斯克激凸相片掀網熱議　男生胸部突出非單純變胖　2招擺脫尷尬

馬斯克（Elon Musk）身價向來是全球關注焦點，隨著旗下企業Tesla（特斯拉）、SpaceX、X（前稱Twitter，推特）等市值與股價起伏，他的個人財富也跟著大幅波動，身價曾一度突破萬億美元，如今依舊穩坐全球富豪排行榜前段班。除了驚人的財富與事業版圖受到矚目，馬斯克的外形與私生活同樣經常成為網路討論話題，近日就有Threads網友分享一張馬斯克的照片，意外讓他的胸前「激凸」成為焦點。



馬斯克激凸？

照片中，馬斯克身穿綠色上衣，胸前兩側的輪廓相當明顯，讓網友忍不住笑喊「不能只有我一個看到奶隆」，瞬間掀起熱烈討論。

由於馬斯克過去也曾因體重變化受到關注，近年更曾公開談及減重，因此這次照片曝光後，也有人好奇是否與體型變化有關，不過單從一張照片其實無法判斷具體原因，更不能直接認定是體重或減重方式所造成。

其實，男性胸部看起來明顯凸起並不罕見，原因也相當多元，最常見的情況之一就是體脂肪增加，當胸部脂肪較多時，乳房周圍自然可能變得更加突出；此外，有些男性天生乳頭或乳暈較為突出，即使身材不胖，也可能在穿著較薄、較貼身的衣服時特別明顯。

另外，也有一種常見情況是男性女乳症（gynecomastia），主要是乳腺組織增生，使乳頭或乳暈周圍呈現隆起。青春期、年齡變化、荷爾蒙變化，以及部分藥物或疾病，都可能與男性女乳症有關。如果胸部隆起持續存在、突然出現明顯變化，或伴隨疼痛、硬塊等情況，則建議尋求醫生評估，而不是單純歸因於「變胖」。

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男生激凸怎麼辦？

1. 穿內搭

如果只是單純在意衣服穿起來胸前太明顯，其實也有一些簡單方法可以改善。像是選擇比較厚挺、不會完全貼住身體的上衣，或利用內搭衣增加遮蔽，都能降低乳頭輪廓透出的情況。

2. 貼胸貼

如果真的非常在意，也可以使用專門的男性乳頭貼／胸貼，透過遮蔽乳頭輪廓讓胸前線條看起來更加平整。若是因為體脂較高造成胸部脂肪明顯，則透過整體減脂與規律運動改善體脂，通常也會比單純狂做胸肌訓練更有效。

所以回到馬斯克這張照片，究竟是衣服材質、姿勢、乳頭本身的形狀，還是體型變化造成，都無法光靠照片確定。只能說一張意外被捕捉到的「激凸照」，又再次證明了馬斯克不只身價會登上熱搜，連穿衣服的小細節都能成為網友熱議焦點。

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