甚麼穿搭最吸引女性？台網熱議不敗神級造型　殘酷真相曝光惹共鳴

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

合適的穿搭能幫自己加分不少，一名網友分享，自己心中女性的完美造型，就是長靴搭配高領毛衣與短裙，再加上飾品點綴，幾乎不會出錯。好奇男性的不敗穿搭是什麼？貼文引發熱烈回應。

這名網友在PTT以「男人的不敗穿搭是什麼？」為題，列出自己覺得女性100分的完美穿搭，同理也好奇，當男人們急著出門，且想不到怎麼穿搭的時候，是否有個保底80分的不敗穿搭？有種「就是這套」，萬用組合的搭法？

示意圖（Unsplash@Brando Makes Branding）

貼文一出後，最多網友認為是「白T+牛仔褲」和「西裝」，紛紛表示：

「認真回，白素T外搭藍襯衫（要燙）+合身的牛仔褲」
「白T+牛仔褲 永遠經典」
「白上衣加牛仔褲，我覺得最不吃身材跟臉」
「合身西裝」
「訂製西裝」
「全套西裝」
「三件式西裝」
「休閒襯衫西裝外套」

甜茶《Marty Supreme》穿搭解析　5款UNIQLO單品輕鬆復刻角色造型外傷重症中心｜男神就是這種穿搭！朱智勛完美詮釋188cm健碩身材

此外，也有部分網友回應：

「臉啦，要問幾次」
「一張帥臉」
「口袋掉出來的信義區地契>>>>ALL」
「高級車鑰匙」
「鑰匙圈跟信用卡」
「你看吊車大王需要考慮什麼穿搭嗎」
「穿不清楚，搭的話就錢包塞滿現金跟黑卡」

《聯合新聞網》曾報導，一名男網友分享，台灣男生不像日韓男生一樣懂穿搭，原因在於文化差異，因為不懂穿搭也交得到女友，代表台灣女生也不在意男生的穿搭，認為「是整體風氣的問題」。

對此，不少網友回應：

「有房有車有錢，絕對大於穿搭」
「台灣潮濕的要死，夏天熱爆冬天冷死」
「與其穿搭不如弄好皮膚跟身材管理」

也有網友點出文化差異，指出：「韓國從出生就很在意外表、日本從小學就開始發展穿搭、歐洲貴族從嬰兒就開始穿搭，台灣小孩只有課業。」

延伸閱讀：【男生穿搭】短袖襯衫穿不好看？不能忽略5 個容易出錯的細節！

+6
網傳「一生只能射精4000次」醫生闢謠：4大關鍵決定你的射精量禿頭｜醫生列出5大脫髮先兆　每日掉「50至100根頭髮」屬於正常神射手K湯臣轉戰達拉斯獨行俠矚目萬分！3穿搭技巧簡約鬆弛感拉滿COACH 2024必買7款男裝手袋　TOTE 16、捲口背囊、郵差包實用百搭

延伸閱讀：

久坐辦公室「屁股越來越大」？過來人曝改善對策：很有感

請好友吃羊肉爐！對方「1行為」踩底線 全網勸退：快放生

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

男士時尚
男士配飾
熱話
聯合新聞網