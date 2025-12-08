《Signal信號》案件原型　黑色膠袋套頭性侵殺人　警方竟憑它破案

2016年韓劇《Signal 信號》改編的原型事件之一，20年前發生首爾新亭洞的連環殺人懸案，首爾警察廳重案組11月21日表示，透過大規模調閱資料與最新 DNA 分析技術，已確認兩起女性遭勒斃棄屍案的犯嫌。



是當時60多歲的張姓男子，但因張男已於2015年7月因癌症病逝，案件將以公訴權消滅結案。

綜合韓媒《中央日報》等報導，首爾警察廳刑事機動隊21日公布，2005年6月6日新亭洞一所小學路邊停車場發現20多歲女性屍體，被裝在米袋中棄置；同年11月20日，新亭洞住宅區再發現40多歲女性屍體，以塑膠布和草蓆包裹。兩名受害者均遭勒斃，頭部套著黑色塑膠袋，驗屍結果顯示都有遭性侵跡象。

+ 4

當年張男住址不在新亭洞 未列入嫌疑名單

首爾警方調查發現，張男當時在新亭洞某大樓擔任管理員，2006年2月曾誘騙一名前往大樓內醫院的女性，謊稱：

一樓門鎖著，從地下室進入。

企圖性侵未遂被捕，因此入獄至2009年。張男雖有3次以上重大性犯罪前科，但當年未被列入連環殺人案嫌疑名單，警方解釋是因其住址不在新亭洞、犯案與棄屍地點有距離，加上當時未能採集到DNA等因素所致。

2016年首爾警察廳未解懸案專案小組重啟調查，透過國立科學搜查研究院重新鑑定，從證物中成功提取DNA並確認為同一人所為。警方從屍體上發現的沙粒線索著手，調查2005年首爾西南部工地相關人員等約23萬人，並採集1514名優先嫌疑人的DNA比對，最終將範圍擴大至已故人士，從56名死者中鎖定張男。

由於張男已火化無法取得DNA，警方走訪京畿道富川、光明、始興一帶40多家醫院，奇蹟般找到一家醫院仍保存張男的細胞組織檢體。今年5月送驗後，7月確認其DNA與兩起命案證物完全吻合，20年懸案終於破解。警方推測兩起命案都發生在張男工作的大樓地下室，現場採樣發現環境與屍體上的黴菌、沙粒成分高度吻合。

《Signal信號》改編後叫紅院洞連環殺人案：

+ 14

一名曾與張男同囚的受刑人也透露，張男曾描述：

只有犯人本人才知道的細節。

甚至形容被害人外貌，使警方更確信其涉案。事後，首爾警察廳刑事機動隊專案負責人深感遺憾地表示，「我們抱著『就算兇手死了也要追到陰間』的決心查案」，並向多年來等待真相的家屬表達深切慰問。

同場加映：吉卜力｜少女綁架案×龍貓死神說 揭密日本毛骨悚然動畫都市傳說（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

延伸閱讀：

首爾公寓起火18輛車燒毀 毒煙直竄逾50住戶送醫

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】