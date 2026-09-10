內地客力推香港機場兒童區過夜！留轉機後人「睡袋接力」惹爭議

香港國際機場作為全球熱門轉機樞紐，不少等轉機或早班機的旅客，都會選擇在機場通宵過夜。近日有內地網民在社交平台分享自己在香港機場「過夜奇招」，之後還在兒童電視廊角落藏下睡袋與毛毯，供後來旅客「接力」使用。帖文迅速引起熱議，有網民順利接力大讚貼心，但亦有不少人質疑兒童區是否適合讓大人睡覺，更擔心無人看管的物品會觸發保安隱患。



位於登機閘口附近的「兒童電視廊」設有軟沙發，被部分轉機旅客視為「過夜寶地」。（小紅書截圖）

機場兒童區變「過夜神區」？

日前有內地網民在小紅書發文，透露自己發現機場過夜寶地，「在209（閘口）對面，227和230扶梯旁邊，兒童電視廊有幾個軟沙發，可用來躺睡覺，也可帶睡袋，毛毯睡覺」，更盛讚該處「人很少，挺安靜，也不太冷」。由於不想隨身攜帶睡袋同毛毯，她便決定將裝備藏在角落，並公開位置讓後來的轉機旅客「接力」。

內地網民於小紅書分享在香港機場兒童區「藏睡墊」及「睡袋接力」過夜攻略。（小紅書截圖）

帖文亦吸引不少網民關注，甚至有幸運網民順利尋寶，留言表示自己成功接力：「非常感謝！！用完會放回原位！祝天天開心」。不過也有沒及時趕上的網民心碎表示：「在機場度過了通宵一晚刷到你這個帖子的人心碎了」、「+1，差啲凍死」。

無人看管當失物 工作人員有權搜查即時銷毀

雖然「睡袋接力」看似溫暖又環保，但隨即引來不少網民溫馨提示及質疑。有網民直言該區域標明「For kids....」，此外亦有網民疑問：「不會被清潔的收走吗」，隨即有其他人直接回覆「會」。

翻查《香港機場管理局附例》。根據香港法例第483A章第53條及54條，機場附例適用區內無人看管的私人物品均會被視為失物，授權人員為確保機場保安，有權隨時搜查及打開檢查；若被認定屬於「使人不快的物件」，機管局更有權即時處置銷毀。網民留言憂慮「不會被清潔的收走嗎」以及「放這個行李不會被舉報嗎」，在法律層面上是有法可依，旅客切勿隨意效仿。

無須霸佔兒童區！免費躺椅區極方便

若想在香港機場好好休息睡個覺，其實不需要特意在兒童區「藏裝備」。香港國際機場禁區內亦有較為完善的免費休息設施：

免費躺椅區：1號客運大樓L6離港層各登機口閘門多處皆設有專用躺椅區，部分位置更附設隔音屏障與充電插座供旅客使用。

香港國際機場1號客運大樓禁區內設有免費人體工學躺椅區，供旅客休息。（香港國際機場官網）

24小時免費淋浴設施：還免費提供吹風機、洗髮液和沐浴液，同時設有自動售貨機提供毛巾和其他淋浴用品，位置於抵港層（L5）近12號登機閘及近43號登機閘。