盤點2016十大華語金曲　《光年之外》紅足10年　周杰倫薛之謙上榜

2016年距離現在已經整整10年。當時的華語樂壇正處在流行曲風快速變化的階段，傳統情歌依舊是主流，R&B、嘻哈（Hip-hop）與電子元素也逐漸融入流行音樂。一首熱門歌曲除了登上排行榜，也常在KTV、社群平台持續被討論與傳唱。10年後再回頭聽，當年的熱門歌曲有些成為歌手的代表作，有些則一直被大家記到現在。今番小編盤點10首2016經典華語歌曲，帶你一起搭上時光機，重溫那個美好年代。



2016華語經典歌曲回顧！這10首作品十年啦

1. 鄧紫棋《光年之外》

鄧紫棋的《光年之外》是電影《太空潛航者》（Passengers）中國區主題曲，歌曲將愛情放進浩瀚的宇宙背景中，寫的是兩個人在未知與危難之中相遇，即使未來遙遠，仍願意為彼此等待。歌詞從星海、命運到山崩海嘯，把這段感情寫得既浪漫又強烈。搭配鄧紫棋高亢、有爆發力的歌聲，歌曲一開始還帶著幾分空曠感，到了副歌便逐漸放大情緒，唱出一種「即使全世界都在變，也想和你在一起」的堅定。

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2. 周杰倫《告白氣球》

周杰倫的《告白氣球》由方文山填詞，描寫一段甜蜜又帶點俏皮的戀愛，從塞納河畔的咖啡、花店玫瑰，到香榭大道的約會，歌詞充滿浪漫的巴黎氣息。周杰倫輕快的唱腔搭配R&B節奏，讓整首歌聽起來輕鬆又舒服，沒有太多複雜的情緒，就像戀愛剛開始時，什麼都覺得新鮮、甜蜜。也因為旋律簡單好記，加上畫面感十足的歌詞，《告白氣球》至今仍是周杰倫相當具代表性的情歌之一。

3. 薛之謙《演員》

薛之謙《演員》寫的是一段已經變了質的感情。兩個人明明都知道問題在哪裡，卻還在彼此面前假裝沒事，一個人繼續演，一個人選擇配合。從一開始的無奈，到後來看清這段感情已經回不去，情緒也跟著一層層加深。薛之謙用比較平靜的方式唱出這種拉扯，沒有刻意把悲傷放大，反而更像是一個人終於累了，決定不再配合這場表演。聽到最後，留下的不是激烈的爭吵，而是一種「既然走不下去，那就好好結束吧」的無力感。

4. 周興哲《你，好不好？》

周興哲的《你，好不好？》是電視劇《遺憾拼圖》（Life List）片尾曲，歌曲寫的是分手後才發現自己還放不下的心情。一開始只是想知道對方現在過得好不好，慢慢卻變成後悔、想念，甚至希望對方能再回到自己身邊。周興哲的歌聲溫柔，沒有太多華麗的轉折，反而把這種想挽回卻回不去的心情唱得很直接。從「想知道你的近況」，一路唱到「想回到那一秒」，情緒也越來越重。整首歌聽起來有點難過，卻不是撕心裂肺，而是一種分手後才真正意識到失去的遺憾。

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5. JC陳詠桐《說散就散》

JC陳詠桐的《說散就散》，寫的是一段在反覆拉扯後走到盡頭的感情。歌中的「我」曾經為了愛情不斷退讓，即使受傷也選擇留下，直到最後才明白，感情如果只剩下勉強，再繼續也只會讓彼此更加疲憊。歌曲沒有刻意美化分手，而是把失去、自責與不甘都放在其中。JC陳詠桐略帶沙啞的聲線，讓這份情緒聽起來更加真實；從捨不得，到承認這段關係已經無法繼續，最後選擇放手，整首歌唱出的其實是一個人面對感情結束時，慢慢接受現實的過程。

6. 周杰倫 ft. aMEI《不該》

周杰倫與aMEI（張惠妹）合唱的《不該》，唱的是一段已經結束的感情。兩個人還有感情，卻知道回頭並不是最好的選擇，因此只能把彼此留在回憶裡。歌曲用雪融、花開來比喻感情的變化，曾經緊握的手最後也必須放開。周杰倫的聲音沉穩，aMEI則讓歌曲多了更強烈的情緒，男女聲一來一往，將這份捨不得表現得更加明顯。

7. 周湯豪《帥到分手》

周湯豪的《帥到分手》寫的是失戀，卻沒有把重點放在難過上，而是用自嘲的方式唱出分手後的不甘心。從被分手時的錯愕，到後來決定不再糾結誰對誰錯，歌曲把一個人嘴硬又放不下的心情寫得很直接。輕快節奏，搭配周湯豪帶點慵懶的唱腔，讓整首歌不會有傳統失戀情歌的沉重感。尤其「帥到分手」這個說法，本身就是一種自我調侃，把感情失敗說得沒那麼狼狽，也成為歌曲最鮮明的特色。

8. 玖壹壹 ft. Lulu《嘻哈庄腳情》

玖壹壹與Lulu合作的《嘻哈庄腳情》，把農田、牛車、鐵馬等台灣鄉村生活，直接放進嘻哈歌曲裡。歌詞從田間生活一路寫到追求心儀的女生，沒有刻意營造浪漫場景，反而用在地的生活元素，唱出屬於「庄腳」的戀愛方式。玖壹壹負責饒舌（Rapping），Lulu的聲音則讓歌曲多了活潑的變化，搭配節奏感明顯的編曲，整首歌很有自己的風格。從牛車、海岸到庄頭庄尾，歌曲把台灣鄉村的日常寫進情歌裡，也讓嘻哈不只是城市題材，而能和在地文化自然結合。

9. 五月天《後來的我們》

五月天的《後來的我們》寫的是一段感情結束後，兩個人不再並肩，卻依然記得曾經一起走過的日子。歌曲沒有追究誰對誰錯，而是從回憶、不捨，到最後接受彼此有了不同的人生。五月天的演唱帶出一種成熟的情緒，不是刻意放大悲傷，而是在回頭看過去之後，慢慢接受這段感情已經成為回憶。到了最後，留下的不是怨恨，而是希望對方能過得幸福。

10. 兄弟本色 G.U.T.S.《FLY OUT》

兄弟本色G.U.T.S.的《FLY OUT》走的是直接、有力量的嘻哈路線，歌詞以「飛出去」為主軸，寫著一群人不停往前、到不同城市演出的生活。熱狗、張震嶽、頑童等成員輪流饒舌，讓歌曲多了不同聲線和節奏的變化。歌裡除了唱到工作、演出和兄弟情，也有不少比較張揚的內容，整體就是很典型的兄弟本色風格。

當這些歌曲再次播放，熟悉的旋律一響起，彷彿又回到了10年前。即使身邊的人事有所變化，音樂依然能留住屬於那個年代的回憶。不曉得大家怎麼看？歡迎留言分享。

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