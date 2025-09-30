英國大學聲音專家創作出「神奇樂曲」　稱邊聽邊吃朱古力有這奇效

吃朱古力的時候，如果同時播放一首特製的音樂，味道可能會變得更好。



英國布里斯托大學聲音專家海辛思（Natalie Hyacinth）結合長達60年的科學研究成果，創作出一首名為《Sweetest Melody》的樂曲，專門用來搭配品嚐朱古力，號稱能讓甜味與口感更加濃郁。

Sweetest Melody（Galaxy Chocolate）

綜合外媒《紐約郵報》、《Bristol Post》報導，研究指出，大腦存在「多感官整合」（multisensory integration）的現象，味覺和聽覺會互相影響。

旋律柔和、以大調呈現的音樂能增強甜美和絲滑感；尖銳音符則凸顯苦味；至於快節奏的曲子，反而更適合搭配速食，而非甜點。

海辛思與「銀河朱古力」（Galaxy Chocolate）品牌合作推出的《Sweetest Melody》，速度設定在每分鐘78拍，長度約90秒，正好與朱古力在口中融化的時間一致。樂曲以鋼琴營造甜味、弦樂帶出柔滑，並搭配豎琴增加順口感，目前已在YouTube與Spotify上架。

她表示，這首作品證明享用朱古力不只是味覺，更能延伸成多重感官的體驗；音樂能提升對甜點的享受，展現「聽覺與味覺交織」的奇妙效果。品牌方則形容，這項合作讓朱古力從單純的點心，搖身一變成為「一場感官交響曲」。

事實上，音樂與味覺、情緒的連結早有科學驗證。例如英國樂團Marconi Union創作的《Weightless》，就曾被實驗證實能降低65%的焦慮感；另有研究指出，許多學生在讀書時透過聆聽古典樂或專屬曲目，能有效提升專注度。顯示「音樂介入日常」的效果，已逐漸成為研究與生活中的新焦點。

Marconi Union創作的《Weightless》（Marconi Union）

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】