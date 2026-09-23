失眠必學5大快速入睡奇招　478呼吸法兼翻白眼　讓身體自然關機

半夜躺在床上，明明累到不行，卻怎麼樣都睡不著？相信不少人都有過「越想睡反而越清醒」的崩潰時刻，Threads上也有不少網友分享自己的快速入睡小撇步，從「478呼吸法」、「海軍入睡法」到「白眼法」都有，甚至還有更多讓人看了忍不住想試試看的奇招，這些方法到底怎麼做？又真的能讓人比較快睡著嗎？



以下整理5種網路上常見的入睡方法，今晚如果又躺在床上睡不著，不妨挑一招試試看！

5種快速入睡方法一次看

1. 白眼入睡法

網路上流傳的「白眼入睡法」做法相當簡單，躺下、閉上眼睛後，讓眼球微微向上，呈現翻白眼的模樣，維持自然放鬆的狀態，同時慢慢調整呼吸，這個方法主要是透過眼睛與注意力的變化，幫助自己放鬆、慢慢進入睡眠狀態，雖然目前還沒有研究證實「白眼」本身能讓人快速入睡，但在Threads上也有網友分享實測經驗，認為這招有助於自己更快放鬆，因此不妨把它當成睡前可以嘗試的小技巧，如果過程中覺得眼睛不舒服，也不要勉強，找到適合自己的方式比較重要。

延伸閱讀：睡前千萬別碰這五類食物！專家警告嚴重干擾睡眠周期 恐加劇失眠

+ 10

2. 478呼吸法

「478呼吸法」算是相對有資料支持的睡前放鬆技巧，做法就是記住4、7、8三個數字，躺在床上後，先慢慢從鼻子吸氣4秒，接著閉氣7秒，最後從嘴巴緩緩吐氣8秒，完成一輪後再重複幾次，過程中不用急著追求「一定要睡著」反而可以把注意力放在數拍與呼吸上，讓腦袋暫時不要一直想東想西，這套呼吸節奏能啟動副交感神經，心率下降、緩解焦慮，以此來幫助身體放鬆。

3. 對焦眉心法

「對焦眉心法」就是把注意力集中到兩眉之間，也就是眉心的位置，躺好、閉上眼睛後，可以想像自己的注意力慢慢集中在眉心，不用刻意用力，也不要真的把眼睛往中間瞪，只要維持舒服、自然的狀態即可，像是替腦袋設定一個簡單的焦點，這種方式比較接近專注、冥想類的睡前放鬆練習，當腦中出現一些模糊的畫面後，不知不覺就入睡了。

4. 海軍入睡法

「軍人入睡法」就是讓身體從頭到腳逐步進入放鬆狀態，躺好後，先放鬆額頭、頭皮、下巴與臉部，搭配緩慢深呼吸；接著放鬆雙肩與胸口，再從手臂、前臂一路到雙手，左右兩側依序進行，接著把注意力移到雙腿，從大腿、小腿、腳踝一路放鬆到腳，最後清空思緒，想像自己身處溫暖的春日或寧靜湖泊，讓腦袋暫時安靜下來，簡單來說，就是從頭到腳一路「關機」讓身體慢慢進入睡眠模式。

延伸閱讀：失眠救星！睡眠專家教「認知洗牌」技巧 模擬微夢境5分鐘可入睡

+ 13

5. 吉祥臥睡法

「吉祥臥睡法」簡單來說就是採右側躺姿，身體轉向右側，雙腿合攏並微微彎曲，接著將右手肘彎曲，讓右手掌托住右臉頰，也可以把大拇指放在耳垂後方、四指貼近太陽穴，替頭部提供支撐；左手則自然平放在左大腿外側，整個姿勢不用刻意用力，重點是讓身體維持穩定、舒服的狀態，再搭配自然呼吸，慢慢讓自己進入放鬆模式。

延伸閱讀：

暈船仔心動訊息 TOP 20：「沒事，我在！」、「快去睡覺」⋯第一名是這句！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】