失眠竟和腸道有關　研究：缺1種「助眠劑」　8方法改善睡眠質素

你是不是也經常這樣：身體明明累得像散了架，可躺在牀上根本睡不着？翻來覆去看了無數次手機，從天黑到天亮？



我們總習慣把失眠的原因歸咎於「壓力山大」或「想得太多」，但萬萬沒想到，你可能忽略了一個藏在身體裏的「睡眠開關」—— 腸道。

睡不好的人，腸道里缺這種「助眠劑」

你沒看錯，那些在你腸道里安家的萬億細菌，不僅管着你的消化，竟然還悄悄操控着你的睡眠！北京大學第六醫院2024年在國際期刊《分子精神病學》上刊發的一項重磅研究發現：想要睡個好覺，關鍵可能不在大腦，而在你的——腸道！

想要睡個好覺，關鍵可能不在大腦，而在你的——腸道！（研究截圖）

科學家們發現，失眠患者的腸道里，一種關鍵的「助眠菌」嚴重不足！具體來說，與健康人群相比，長期睡不好的人，腸道中有多達39種能產生「丁酸鹽」的細菌數量明顯減少，他們血液中的丁酸鹽水平也遠低於常人。

這個「丁酸鹽」是什麼來頭？它就是我們身體裏自帶的「天然安眠藥」！它是由腸道里的「好細菌」們，在「吃掉」你吃進去的膳食纖維後，產生的寶貴物質。隨後，它會隨着血液循環一路抵達大腦，精準地抑制住那個讓你保持清醒的「搗亂分子」——食慾素神經元。當這些神經元被丁酸鹽「安撫」下來，你的大腦才會發出指令：「好了，可以睡了。」

為了證實這個發現，科學家們還做了一個非常「硬核」的實驗：他們把失眠患者的腸道菌群，移植到了本來健康的小白鼠體內。結果，這些小白鼠竟然也出現了類似失眠的症狀！而當給它們補充了丁酸鹽後，小白鼠的睡眠問題竟然奇蹟般地改善了。①

這說明，你的腸道菌群健康與否，直接決定了大腦能不能收到「好好睡覺」的信號。

8個親測有效的方法，幫你養出好睡眠

想要安撫好你的腸道菌群，讓它們勤勤懇懇地為你生產「助眠劑」，其實很簡單。從今天開始，做好這8件小事，為你的大腦鋪設一條「安睡之路」。

改善睡眠質量8方法（01製圖）

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1. 主食「粗」一點，增加膳食纖維

成年人每日膳食纖維推薦攝入量為25～30克。全穀物（如燕麥、糙米）、豆類富含多種膳食纖維，是餵養產丁酸鹽菌的最佳「口糧」。②

2. 蔬果「彩」一點，補充膳食纖維

新鮮的蔬菜和水果同樣富含多種可溶性和不溶性膳食纖維，且含有豐富的維生素、礦物質，對腸胃健康大有裨益。我們應根據自己的消化功能，每天食用不同顏色的2～4份（每份100克）水果、3～5份（每份100克）蔬菜。②

3. 飲食「酵」一點，補充點益生菌

優質酸奶、乳酪等發酵乳製品，以及自然發酵的醃菜等發酵食品，含有的益生菌，可適量食用。

4. 睡眠「足」一點，給腸道修復時間

夜間是腸胃功能恢復的黃金時段。成年人每天的睡眠時間不應少於7小時。睡眠不足會導致胃腸激素變化，影響食慾和消化。②

5. 身體「動」一點，激活腸道動力

如快走、慢跑、游泳等有氧運動，可以促進腸蠕動、增強肌肉張力，對腸胃健康有益。建議每周進行3～5次有氧運動，每次運動30分鐘為宜。

6. 久坐「斷」一下，腸道不乏氧

中國大連大學附屬新華醫院腫瘤科主任醫師趙長林在醫脈通刊文介紹，久坐不動會影響腸道血液循環，使腸道處於供血不足、缺血乏氧狀態。

乏氧的微環境對某些有益菌的生存不利，同時為有害菌提供生長的機會。此外，久坐不動會影響腸壁肌肉節律性的收縮和鬆弛，使腸蠕動功能減弱，進而影響食物在腸道中的運動、消化和吸收，容易引發便秘和腸道菌群失調。③

7. 喝水「足」一點，腸道不幹結

腸道缺水會導致大便乾結，增加排便困難。一般建議成年人每天飲水1.5～1.7升，晨起空腹喝一杯温水可促進胃腸道蠕動。運動後或出汗較多時也需額外補充水分。隨身攜帶一瓶水，時刻小口補充。

8. 心情「鬆」一點，別讓情緒傷腸道

腸道是人體的「第二大腦」，過度焦慮、緊張會直接導致消化異常，破壞腸道菌群。感到壓力大時，試試深呼吸、聽舒緩的音樂和家人朋友聊聊心事，卸下心理負擔，心情舒暢了，腸道才會安穩。

寫在最後：

原來，睡個好覺的秘密，就藏在我們每天的飲食裏。如果你也飽受失眠困擾，與其盯着天花板焦慮，不如從下一餐開始改變。多吃一口粗糧，多喝一口水，多站起來活動五分鐘……這些微小的改變，都在悄悄幫你重塑一個健康的腸道，從而開啟一個安穩的睡眠。

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本文綜合自：

①2026-03-04腦科臨牀研究《深度睡眠提升100%！北大重磅發現：改善睡眠，需從「腸」計議》

②2026-01-08人衛健康《中國人護胃手冊：做到這7點，告別腸胃不適！》

③2024-11-04醫脈通腫瘤科《趙長林教授：久坐不動和肥胖與癌症相關，如何應對？科學運動減重減肥防病防癌，毋庸置疑！》



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