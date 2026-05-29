失眠｜日本推爆紅「愛麗絲睡眠法」6步驟　實測第3步就能進入睡眠

你是否經常忙碌了一天，身心都很疲累的情況下，卻依然輾轉難眠？現代人生活忙碌，根據台灣睡眠醫學學會調查，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，「好好睡一覺」似乎已經成為一件奢侈的願望。



身為「失眠高手」的小編，實測這款在日本Twitter上大火的「愛麗絲睡眠法」，10分鐘內竟然就真的睡著了，有失眠困擾的，不妨跟著試試看吧！

什麼是「愛麗絲睡眠法」？

「愛麗絲睡眠法」是由一位深受失眠所苦的日本漫畫家おのでらさん‏所自創的，據說使用這套睡眠法後，他就再也沒有失眠過，2018年他將這6步驟畫成漫畫並上傳推特後，隨即在日網上瘋傳，許多網友跟著實測後，紛紛形容「愛麗絲睡眠法」根本就是助眠魔法！

愛麗絲睡眠法6步驟（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本「愛麗絲睡眠法」6步驟（01製圖；AI生成圖）

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1. 盤腿坐床

開始第一步前，小編建議可以先去上個廁所，把床都鋪好，確保能夠靜下心後再開始，首先我們先以舒服的姿勢，盤腿「坐」在床上，這個樣子有點像把自己套入一個「冥想」的狀態，有些人疑問為什麼要坐而不能躺？漫畫家也解釋，躺著會讓人容易對棉被和枕頭的狀態敏感，反而更不容易入睡，因此第一步以坐姿為開端，才能讓效果更顯著喔！

2. 開始「裝睡」

接著緩緩閉上眼，開始想像自己睡著了，然後調整呼吸，保持平穩均勻的速度，不用刻意去關注呼吸狀態，這一步「裝睡」就成功一半，小編實測的時候就想著，秉持「裝睡的人叫不醒」的概念，覺得自己與世隔絕，很自然的就調整好身體狀態。

3. 放空大腦

這步驟會要你「停止思考」，並且持續一分鐘不要想任何事，這裡就直說了，基本上完全不可能！大概10秒就會開始有源源不絕的畫面跑出來，但如果你的腦中一片空白，也請你隨便「想像一個物」，讓思緒保持平穩！

4. 專注情境

當腦海中有畫面浮出，就靜靜的在潛意識中觀察這個事物，這步驟的重點就是，將注意力集中，死命盯著想像的畫面就對了，不要有其他的想法冒出，如果不小心想到其他的事情，也要馬上將自己拉回原本的情境，在情境當中好好「放空」。

5. 剛剛是不是睡著了？

如果夠投入，不用三分鐘就會進入到這步驟，小編後來想到，在進行上一步的時候會達到一種「超然物外」的境界，接著就會突然想到「欸？我剛剛是不是睡著了？」當有這個想法冒出，恭喜你順利催眠自己，可以睜開眼睛，慢慢鑽進被窩啦！

6. 躺下重複步驟

確認一下睡眠環境，蓋好棉被之後，開始回頭重複前面1~5步驟，很快就可以入睡了，小編是到第三步就hold不住睡意，直接登出進入夢鄉，早上起床還感覺身體得到放鬆，走起來特別輕盈呢！這套睡眠法基本上有點「自我暗示睡著」的意味，實測下來真的頗有效，推薦給同為失眠俱樂部的成員試試看！

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