失眠｜晚餐與睡眠至少隔幾多小時？建立10大良好睡眠習慣改善失眠

無論是「急性」還是「慢性」，磁暴影響還是生活壓力，對於某些人來說安穩睡一覺真的很困難。



雖然藥物能適當給予協助，但長期使用可能無法帶給人正常的睡眠結構，也可能因此罹患各種疾病。而除了借助專業治療，平時建立良好睡眠習慣也有助睡更好。

7問題自我檢視、改善作息（按圖👇👇👇）

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建立良好睡眠習慣睡得更好

透過以下十點建議，幫助建立良好的睡眠習慣：

1. 臥室只拿來睡覺：臥室的功能就是睡覺，請勿在臥室進行看書、看電視、運動、吃東西、討論事情。

2. 想睡再去睡：毫無睡意別去床上躺著。

3. 睡不著就別硬躺著：20分鐘內仍無法入睡，考慮起身靜坐或看書，直至想睡再回臥室躺。

4. 每天早上固定時間起床：不論前晚睡多少。

想一覺好眠，飲前不妨飲用這些飲品：（按圖👇👇👇）

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5. 早起固定接接光：早上起床後，開燈、開窗廉，或出外接觸陽光。

6. 盡量不要午睡：若白天一定要午睡的話，請小於半小時

7. 盡量在白天運動：晚上太晚運動會難以入睡。

8. 睡前兩小時不進食：晚餐與睡眠時間至少間隔2小時，晚上吃大餐或太饑餓都會影響睡眠。

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9. 不煙不酒不咖啡因：晚上避免喝咖啡、茶與含糖飲料（例如珍珠奶茶)，抽煙喝酒都會影響睡眠，晚上睡前也不宜喝酒，酒精會降低睡眠品質。

10. 躺床時保持身心放鬆：不要把煩惱帶進臥室，晚上睡前不宜回想與討論白天的事，避免在睡前計劃未來，保持身心放鬆。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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