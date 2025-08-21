睡前千萬別碰這五類食物！專家警告嚴重干擾睡眠周期　恐加劇失眠

現代人因為工作繁忙、喜歡熬夜，導致睡眠品質不佳成了現代人的通病之一。不過，根據《ETtoday新聞雲》報導，有專家發現，如果在睡前將「5種飲食」吃下肚的話，恐會加劇睡眠不佳的情況，並嚴重縮短深度睡眠的時間。



高咖啡因飲食

咖啡因是許多人的「提神」幫手，像是咖啡、茶、朱古力、能量飲料都因富含咖啡因，故能刺激神經系統、延遲人體的困倦感。不過，由於咖啡因也會干擾大腦控制睡眠的化學物質腺苷，因此若在睡前服用，恐大幅縮短深度睡眠時間。

辛辣食物

辛辣食物會對人體腸胃帶來消化不良、灼熱、反酸等不適感，連帶導致睡眠品質受到影響。另外，辛辣食物在被吃下肚後，會使人體體溫增高，但正常來說人的體溫會在睡眠時下降，故此矛盾除了影響睡眠深度，還會讓人入睡的速度變慢。

高糖飲食

許多人在夜間都會吃些高含糖量的零食或飲料，但此舉會讓血糖瞬間飆高後急速下降，藉此干擾身體的自然睡眠周期。另外，高糖飲食還會影響褪黑激素分泌，降低人體處於深度睡眠的時間。

高脂肪食物

與高糖飲食相似，高脂肪食物（如炸物）因需要較長的消化時間，故胃部在入夜後反而會工作過度，進而影響人體睡眠。過去有研究顯示，經常攝取高脂肪飲食者的睡眠品質往往較差，且會有半夜突然睡醒、難以進入深層睡眠的狀況。

酒精

人體在一開始攝取酒精時，多半會有一些昏昏欲睡的感覺，但實際上卻會影響睡眠周期，容易在夜間頻繁醒來。另外，當人體開始代謝酒精時，更會導致睡眠更加不穩且斷斷續續。

【本文獲「TVBS」授權轉載。】