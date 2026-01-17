《名偵探柯南》重製版越畫越醜人物比例失調　粉絲憤怒貼新舊對比

由青山剛昌所創作的日本推理漫畫作品《名偵探柯南》，至今已經連載超過 32 年，話數多達 1,156 話，改編動畫也已播出超過 1,100 集。



而就在今年初時，恰逢動畫開播 30 週年，因此官方也推出了特別篇《名偵探柯南 episode “ZERO” 工藤新一水族館事件簿》，重製當年的經典篇章，時長一小時，帶大家回顧經典劇情。

這一幕真的經典，重製版真的做崩了

只不過重製版《工藤新一水族館事件簿》播出後卻引起粉絲的不滿，特別是一位粉絲將工藤新一經典的帥氣黑衣騎士形象與重製版組圖比對，更加激起粉絲們的熱烈討論。

仔細一看，不只是新一的人物比例嚴重失衡，現在的作畫品質似乎也不比從前。

而目前該推文已累積超過 3,842 萬次的觀看，大量粉絲也引用該推文，貼出曾經動畫與現在動畫的差異。

圖輯：粉絲貼部分人物新舊對比

圖輯：網友評過去，不僅動畫品質很高，背景美術品質也很高。

圖輯：網友紛紛曬出喜愛的舊版畫風

許多人懷念九十年代動漫畫風

