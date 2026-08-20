養狗要考牌？9大國家超嚴格「狗奴」法規　德國要買高額保險

元朗YOHO日前發生狗咬狗慘劇，一隻大型西班牙馬士提夫獒犬接連咬死兩隻小狗，引發全城市民熱議。不少網民怒轟涉事大狗主人極其不負責，同時批評香港現行法例對狗隻管束過於寬鬆、對飼主審查資格未有嚴格把關以及對於未盡管束責任的法例處罰嚴重不足。

相比之下，海外不少國家對毛孩主人的要求遠非有愛心或有責任感這麼簡單。政府為保障社區安全與毛孩福祉，將養寵物提升至嚴肅的公共安全與法治層面，不僅有考執照、買第三方責任險的硬性規定，甚至連排泄物處理都有DNA數據庫監管！



元朗狗咬狗涉事大犬拉里。（毛守救援提供圖片）

香港現行飼養狗隻法規

在香港，飼養狗隻主要受《狂犬病條例》及《貓狗條例》規管。凡滿5個月大或以上的狗隻，狗主必須為其植入微型晶片、接種狂犬病疫苗，並申領「狗牌」（有效期3年，須定期續期）。法例亦規定體重達20公斤或以上的「大型狗隻」，在公眾地方必須由足夠體能的人士以不超過2米長的狗帶穩妥牽引（除非通過漁護署的豁免規管考試）。此外，法例針對比特犬等4類「格鬥犬隻」或經法庭裁定為「已知危險犬隻」有更嚴格限制，公眾地方必須佩戴口罩及繫繩；如若狗狗咬傷人或因疏忽照顧導致痛苦，狗主最高可面臨刑事檢控、判監3年或民事索償。

海外9國超嚴格「狗奴」法規

1. 瑞士：禁止單獨飼養社交型寵物

雖然瑞士聯邦政府已於2017年起取消全國統一強制考取「相處知識證書」的要求，但部分州份如蘇黎世州等仍可自行制定法規，要求飼主在上課並通過行為與服從測試後方可獲得飼養許可。瑞士亦是全歐洲唯一要求對全國狗隻植入微型晶片並在中央數據庫註冊身份的國家。此外，瑞士法例也嚴禁使用帶刺或電擊項圈作為訓練手段，且未滿56日的幼犬不可將其與母犬分離。

除狗隻之外，瑞士規定天生具社交屬性的動物天竺鼠、兔子及長尾小鸚鵡等社交型寵物嚴禁單獨飼養，必須成雙成對；若飼主只養一隻貓，也規定該獨身貓每天亦必須與人或同類接觸。

全球各地很多國家的養狗門檻十分嚴格。（Unsplash圖片）

2. 德國：考取「養狗執照」與繳交狗隻稅

在德國養狗規定較為繁複，必須經收容所或合規繁殖商等合法管道領養，並接受家訪及簽署合約，並每年繳交狗稅（如柏林普通狗隻每年需繳約120歐元（約1020港元），比特犬等戰鬥犬更高達600歐元（約5100港元））。飼主必須強制幫狗狗購買保額至少100萬歐元（約850萬港元）的第三方責任險。新手飼主須上課考「養狗執照」；法例更嚴格規定牽繩長度，且每日必須帶狗散步至少2次，累計不少於1小時。若將狗狗獨留在家過久，被舉報會面臨巨額罰款。

在德國養狗，飼主必須強制幫狗狗購買保額至少100萬歐元的第三方責任險。（Unsplash圖片）

3. 奧地利：每日強制社交互動

根據奧地利聯邦《第二動物飼養條例》，法例對養狗細節規範極嚴：室內養狗場所必須有足夠採光與通風；每日必須與人類至少進行2次社交互動；養多隻狗的家庭原則上必須讓狗狗「群居」生活；幼犬未滿8周（56日）嚴禁與母犬分離；口罩亦必須選用能讓狗狗正常喘氣與飲水的款式。此外，各州亦強制推行「養狗許可課程」，例如首都維也納新飼主須上滿4小時課程，學習犬隻心理、健康、照顧開支與法律責任，通過考取證明後方可合法登記。

4. 意大利：一日強制遛狗3次＋驗DNA追查狗屎

根據意大利《Codice Penale》（刑法）第727條，惡意棄養最高可被判處1年監禁及10,000歐元（約8.5萬港元）罰款。都靈《動物保護條例》明文規定，飼主每日必須帶狗狗出門散步至少3次；因境內古蹟眾多，法例更要求飼主帶狗狗出街時，狗狗小便後必須即時用水沖洗。針對隨地大便問題，那不勒斯市更建立狗狗DNA庫，透過驗屎追查未有清理排泄物的主人，最高可被重罰500歐元（約4250港元）。

都靈《動物保護條例》明文規定飼主每日必須帶狗狗出門散步至少3次。（Unsplash圖片）

5. 英國：需滿足犬隻「5大福利需求」

根據英國《2006年動物福利法案》（Animal Welfare Act 2006）及政府官方守則，飼主負有法律義務滿足狗狗「5大福利需求」：合適居住環境、合適飲食、展現正常行為、社交需求及免受痛苦傷害，違者最高可被判監及終身禁養。所有滿8周大的狗狗必須植入微型晶片（違者罰款最高£500（約5,000港元））並在公共場所佩戴寫有主人資料的頸圈牌。

另外，政府全面禁止寵物店等第三方出售幼犬或幼貓，買家必須直接向持牌繁殖商（且必須現場看到母犬與幼犬互動）或收容所購買/領養；透過《Dangerous Dogs Act》嚴禁繁殖與出售比特犬、美國XL Bully（XL型惡霸犬）等高危犬種（留養者須申請豁免、強制絕育、購買保險及戴口罩繫繩），若狗狗在公共場所「危險失控」傷人，飼主最高可被判監禁3至14年。

6. 法國：全面禁寵物店賣貓狗

法國自2024年起全面禁止寵物店於櫥窗展示及售買貓狗，民眾只能向獲授權的合規繁殖商或動物收容所購買/領養。買家必須簽署「飼養承諾書」證明了解相關責任與開支，並強制設有7天考慮冷靜期以防衝動買賣。此外，法國大幅加重虐待動物罰則，違者最高可被判監禁5年及罰款7.5萬歐元（約63萬港元）。

法國自2024年起全面禁止寵物店於櫥窗展示及售買貓狗，民眾只能向獲授權的合規繁殖商或動物收容所購買/領養。（Unsplash圖片）

7. 日本：強制植晶片與登記

日本超過7成租屋明文禁養寵物，擅自飼養會被收高額違規金甚至要求即時搬離；所有貓狗必須植入微型晶片並登錄環境省資料庫；根據《狂犬病預防法》，狗狗滿91日或購入30日內須向市區役所登記、每年打狂犬病針，獲發的官方「識別牌（鑑札）」必須全程掛在項圈上，無登記最高罰款20萬日圓。

日本超過7成租屋明文禁養寵物，擅自飼養會被收高額違規金甚至要求即時搬離。（Unsplash圖片）

8. 新加坡：嚴格尺寸限制

新加坡約8成居民居住於政府組屋，養狗門檻較高，規定每戶最多養1隻指定小型犬（肩高40cm/體重10kg以下），大型犬或洛威拿等攻擊性犬種一律禁止，違者可被重罰4,000新元（約2.3萬港元）並沒收犬隻，唯一例外是經官方「Project ADORE」計劃領養的55厘米以下本地混種犬。

狗狗滿2個月大必須植入微型晶片、打狂犬病疫苗及向AVS申請許可證。公共場所遛狗不繫牽繩最高罰款5,000新元（約2.9萬港元）；不清理排泄物最高罰2,000新元；吠叫擾民最高可被罰款4,000新元（約2.3萬港元）兼吊銷許可證；過往亦曾有非法無牌養狗被判罰21,500新元（約5.8萬港元）的天價案例。

阿聯酋禁止不少高危犬種入境及飼養的高危犬種，包括比特犬、洛威拿、鬆獅犬、獒犬、斯塔福郡鬥牛㹴等。（Unsplash圖片）

9. 阿聯酋：強制繫繩戴口套

雖然杜拜等酋長國對寵物態度漸趨友善，但法規也相對嚴苛。阿聯酋禁止不少高危犬種入境及飼養的高危犬種，包括比特犬、洛威拿、鬆獅犬、獒犬、斯塔福郡鬥牛㹴等。且租屋養寵必須取得業主書面批准，否則屬違法；公共場所遛狗嚴禁不繫繩（僅限指定公園可放繩），大型犬必須佩戴口套，違者最高可被罰款50萬迪拉姆（約100萬港元）甚至沒收犬隻。