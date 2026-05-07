內地自助餐廳虹鱒扮三文魚　睇錯隨時食寄生蟲　專家教5招分真假

內媒報道，內地一名食客因懷疑餐廳以淡水虹鱒冒充深海三文魚，更踢爆店方的檢測報告僅達熟食標準，憤而入稟索償10倍餐費。《香港01》記者將為大家詳細拆解這場法律糾紛的來龍去脈，並引述海產專家與專業醫生的建議，教你從價格、肉色、脂肪紋理等五大關鍵特徵，一眼識破高風險的假三文魚。



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內地近日掀起真假三文魚的食安風波。鄭州一名網名小鳥的女顧客，早前與伴侶到德唯森環球料理享用自助餐。用餐期間，她發現桌上的三文魚刺身口感與平日所食的深海三文魚大相徑庭，肉質異常。在事主即場追問下，餐廳職員最終不得不承認，該款刺身其實是淡水養殖的虹鱒魚。

由於虹鱒屬於淡水魚，生食感染寄生蟲的風險遠高於海水魚，事主得知真相後感到極度不安，擔憂損害健康，餐後隨即與男友服用驅蟲藥保命。事主不滿餐廳在團購頁面僅模糊標示三文魚任食等字眼，刻意隱瞞食材種類，利用消費者預期三文魚即為海水魚的心理，涉嫌嚴重的誤導與誠信問題。

在監管部門調解期間，商家提供了一份4月7日的檢測報告企圖證明清白，卻被精明的事主拆穿貨不對辦。該報告顯示檢測依據為GB2733-2015，即《鮮、凍動物性水產品》國家標準。然而，根據內地法規，該標準僅適用於經加熱後食用的食材；若要作為刺身生食，必須通過更嚴格的GB10136-2015生食標準。這意味著餐廳提供的虹鱒，即便是檢測合格，也僅代表它是合格的熟食，根本不具備生食資格。

虹鱒外形較圓潤，呈偏紅色（小紅書@牛妞）

面對質疑，餐廳負責人補交了一份3月份稱未檢出寄生蟲的報告，強調食材安全性無虞。不過，事主拒絕接受這種標準不一的解釋，認為不同批次的報告無法證明自己食入的魚肉安全。目前，事主已正式入稟法院，要求餐廳按《消費者權益保護法》支付餐費十倍的懲罰性賠償，共計3,490元人民幣。當地市場監管局亦表示，將視調查結果決定是否對該商家作出行政處罰。

三文魚體型較幼身，呈銀色（小紅書@牛妞）

專家教路5大特徵辨識真假三文魚

隨著事件發酵，如何分辨俗稱三文魚與虹鱒成為網絡熱話，雖然有內地業界聲稱虹鱒可歸類為三文魚，但對港人而言，兩者的食安風險天差地遠。海水三文魚因生長環境原因，寄生蟲風險相對可控；反觀虹鱒屬於全淡水養殖，極易感染肝吸蟲等寄生蟲，一旦進入人體可寄生在膽道內，長期感染可導致肝硬化甚至誘發膽管癌。

5大特徵辨識真假三文魚（AI製圖）

綜合海產專家、批發商及醫生的專業意見，消費者可從以下五大細節分辨真假：

1. 價格：價差可達三倍

進口挪威三文魚成本高昂，市場價通常維持在較高水平；相比之下，國產虹鱒的售價往往比三文魚低近五成甚至更多。若餐廳提供極低價的三文魚任食，或超市貨架出現遠低於市價的產品，消費者應提高警覺。

2. 肉色：橙黃vs偏紅

挪威海產局中國區總監Sigmund Bjørgo指出，三文魚魚肉顏色偏橙，虹鱒則偏紅色。兩種魚的外觀亦不一樣，三文魚體型較幼身，呈銀色；虹鱒則較圓潤，呈偏紅色。

3. 脂肪紋理：寬厚飽滿vs薄身幼細

真正的三文魚因脂肪含量高，表面的白色脂肪花紋（魚油）明顯且較寬，線條邊緣較模糊。虹鱒的脂肪紋路則極其幼細，且線條邊緣硬朗，缺乏海水魚那種油潤的雲石紋感。

4. 表面光澤：油亮 vs 黯淡

在燈光下觀察魚肉表面，真正的三文魚含有豐富魚油，表面帶有明顯的油亮感；虹鱒則因為脂肪不足，表面呈現黯淡無光，看起來較為乾身。

5. 口感風味：油香vs土腥味

Sigmund Bjørgo指，三文魚因脂肪量較高，感覺較肥膩多油，入口結實飽滿，呈現入口即化的質感。而虹鱒口感較有韌性，鮮味相對較淡。最明顯的分別是，虹鱒作為淡水魚，往往帶有一股難以掩蓋的土腥味，與海水魚的鮮甜截然不同。

三文魚因脂肪量較高，感覺較肥膩多油，入口結實飽滿。（小紅書@豆乳云畫坊）

專家建議，淡水魚絕對不宜生食。伊利沙伯醫院感染及傳染病科醫生鄧慶璋曾警告，生食淡水魚極易吃進寄生蟲，過去曾有個案因此出現嘔吐、劇烈胃痛等症狀。海鮮批發商亦直言，淡水魚含菌量不透明，強烈建議消費者切勿為了貪平而生食虹鱒。

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